18 Aralık 2023 Pazartesi 08:33:00 - Güncelleme:18 Aralık 2023 Pazartesi 08:33:00
İsrail Cibaliye'ye saldırdı: En az 100 kişi öldü
Kaynak: AA
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Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 100 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.
Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 100 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
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