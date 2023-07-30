İsrail basınına göre İsrail'den Lübnan sınırında muhtemel bir tırmanışa karşı operasyon planları

İsrail basınına göre İsrail'den Lübnan sınırında muhtemel bir tırmanışa karşı operasyon planları

İsrail'in yerel "Valla" haber sitesinin, ismini açıklamadığı özel kaynaklara dayandırdığı habere göre, Gallant, ülkenin kuzey sınırında durumun daha da kötüye gitmesi ihtimaline karşı operasyon planlarını onayladı.

İsrail'in Kanal 13 televizyonu da İsrail ordusunun, Hizbullah'la "olası bir çatışma" ihtimaline karşı sınıra takviye asker gönderdiğini kaydetti.

Haberde ayrıca Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, sınırdaki güvenlik durumunu görüşmek üzere ordu komutanlığıyla bugün bir araya geleceği ifade edildi.

İsrail resmi makamlarından söz konusu haberlerle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, dünkü açıklamasında, Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında nisandan bu yana İsrail ordusu ve örgüt arasında yaşanan gerginliği hatırlatarak, İsrail'in Lübnan'ın hala bazı bölgelerini işgal etmeyi sürdürdüğünü, bu durumda saldırıya maruz kalan tarafın Lübnan olduğunu savunmuştu.

Lübnan-İsrail arasında 120 kilometrelik sınır hattı bulunuyor. İsrail sınır üzerinde bazı kesimlere tel örgü çekerken bazı noktalara da beton duvarlar örüyor.

İSRAİL'İN SINIR ÜZERİNDEKİ İŞGALLERİ



İsrail ordusu, 1967'de Suriye ile girdiği savaşta Golan Tepeleri ve ardından Lübnan'ın kendisine ait olduğunu vurguladığı Kefr Şuba Tepeleri, Şebaa Çiftlikleri ile Gacar köyünün bir kısmını işgal etmişti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İsrail'in Gacar köyünün kuzeyine girişleri yasakladığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararını açık bir şekilde ihlal ederek işgal bölgesini genişletmek istediği uyarısında bulunmuştu.

Hizbullah ise 7 Temmuz'da, İsrail'in Lübnan sınırındaki Gacar köyünün tamamını işgal ederek etrafına duvar ördüğünü bildirmişti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, 10 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İsrail'in köyden çekilmesi gerektiğini yinelemiş; 11 Temmuz'da Lübnan, köyü tamamen işgal etmesi nedeniyle İsrail'i Birleşmiş Milletlere şikayet etmişti.