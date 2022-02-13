VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye 3 ayrı sahada petrol arayacak!
Eren Kış-24 operasyonu başlatıldı
"Bu bir uçak değil savaş sistemi"
TSK için üretilecek HÜRJET sayısı belli oldu
Başkan Erdoğan yarın BAE'ye gidiyor
İşgal başlayabilir
Sağanak yağış yolda!
Bir bu eksikti: Soğuk alerjisi
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 13 Şubat
Ailede koronadan ölüm öyküsü varsa dikkat
Zeytinyağı kanser riskini azaltıyor
Alışkanlıklarımız bebeğe zarar verebilir
Pandemide beslenme önerisi Tatlıyı azaltın, baharatı arttırın
'KDV düzenlemesi yayınlanır yayınlanmaz indirimleri fiyatlara yansıtacağız'
Bakan Çavuşoğlu: Rusya işgale kalkışırsa doğru olmaz
Ambulans uçak Almanya'daki İzmirli öğretmen için havalandı
Halil Falyalı cinayetinde tutuklu sayısı 4'e yükseldi
Atina, Türkiye'nin İHA'lardaki üstünlüğüne karşı arayış içinde
Bakan Soylu: Ekonomik vesayeti hep beraber kaldıracağız
Olumsuz hava koşulları balık fiyatlarını etkiledi
Biden-Putin görüşmesi sona erdi
ABD'de Kovid-19'dan can kaybı 920 bine yaklaştı
Norveç tüm Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırdı
Bakan Koca ağır hasta sayısını paylaştı
13 Şubat 2022 Pazar 08:47:00 - Güncelleme:13 Şubat 2022 Pazar 08:48:00

İsrail basınında ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna işgalinin salı başlayabileceğini ilettiği iddia edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail basını Ukrayna'nın işgali için gün verdi. ABD'nin, İsrail yönetimine Rusya'nın Ukrayna işgalinin salı veya çarşamba başlayabileceğini ilettiğini ve Tel Aviv'in vatandaşlarını tahliye çalışmalarına hız verdiği öne sürüldü

İsrail basını, Ukrayna işgalinin salı günü başlayabileceği iddiasında bulunu. İsrail, ek seferlerle on binden fazla vatandaşını tahliye çalışmalarını hızlandırıyor

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Washington'ın İsrail'e, Rusya'nın Ukrayna'yı en erken salı günü işgal edebileceği bilgisini paylaştığını belirtti. İsrailli havayolu şirketlerinin binlerce İsrailliye tahliye uçuşları sunduğu aktarıldı.

Yedioth Ahranoth gazetesi, internet sitesinde, İsrail'in, Washington'dan aldığı bildirimlere göre, Ukrayna'daki vatandaşlarını tahliye için çarşambaya kadar zamanı olduğunu hesapladığını duyurdu.

UKRAYNA'DA 15 BİNE YAKIN İSRAİLLİ BULUNUYOR

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in ilgili kurumlardan en kısa sürede olabildiğince İsrailliyi Ukrayna'dan çıkartılmasını talep ettiği belirtildi.

AA'nın haberine göre; Dışişleri Bakanlığının Ukrayna'da 15 bin kadar İsrail vatandaşı bulunduğunu bunlardan 4 bin 500 kadarının internet ortamındaki tahliye bilgi formunu doldurduğu paylaşıldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Kiev'deki Büyükelçi ile görüştüğü ve gerekli desteği sağlayacağı açıklanırken, Ukrayna'daki Yahudi nüfustan İsrail'e kesin göç taleplerinde artışın beklendiği değerlendirildi.

Etiketler : İsrail basını UKRAYNA RUSYA
Müzik ve moda buluşacak

Müzik ve moda buluşacak
Sahne öncesi nikâh kıydı

Sahne öncesi nikâh kıydı
Doğduğu ev müze oluyor

Doğduğu ev müze oluyor
Reklamcıların markajında

Reklamcıların markajında
14 Şubat'ı n'apayım sevgilim yok

14 Şubat'ı n'apayım sevgilim yok
8 yıllık evlilik 5 dakikada bitti

8 yıllık evlilik 5 dakikada bitti
200 bin liralık onur davası

200 bin liralık onur davası
Aile saadeti

Aile saadeti
Güçlü kadını oynamak istiyor

Güçlü kadını oynamak istiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER