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İsrail basını: Şam'daki İran konsolosluğuna hava saldırısında öldürülenler askerdi
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01 Nisan 2024 Pazartesi 23:06:00 - Güncelleme:01 Nisan 2024 Pazartesi 23:06:00

İsrail basını: Şam'daki İran konsolosluğuna hava saldırısında öldürülenler askerdi

Kaynak: AA

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İsrail basını, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 5 kişinin tamamının İran'ın askeri personeli olduğunu bildirdi.

İsrail ordu radyosunun haberinde, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen saldırıda ölenlerin tamamının İran'ın askeri personeli olduğu ve İranlı diplomatların zarar görmediği aktarıldı.

Saldırıda öldürülen İran'ın Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'nin Lübnan, Suriye ve Filistin'deki silahlı gruplardan sorumlu olduğu, "Tahran'ın bölgedeki vekilleri aracılığıyla İsrail'e saldırıları ve özellikle de İsrail içindeki silahlı saldırıları yönettiği" öne sürüldü.

Saldırıda öldürülen Zahidi'nin kara güçlerinin yanı sıra hava unsurlarından da sorumlu olduğu paylaşıldı.

Büyükelçinin konutu ve diplomatik misyona saldırı: İsrail Şam'da İran'ı hedef aldı!

Suriye'de kendisine atfedilen diğer saldırılarda olduğu gibi Tel Aviv yönetimi Şam'da İran'ın konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı resmi olarak üstlenmedi.

İran'dan açıklama: Doğrudan ve güçlü cevap verilecek

İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi hayatını kaybetmişti.

İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı İsrail'in düzenlediğini belirterek buna "hızlı, doğrudan ve güçlü" şekilde karşılık vereceklerini söylemişti.

Ekberi, İsrail'in İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasını F-35 savaş uçaklarından fırlatılan 6 füzeyle hedef aldığını dile getirmişti.

İsrail basını, İran'ın misilleme saldırılarına karşı Tel Aviv'in yurt dışındaki diplomatik misyonlarında alarm durumuna geçtiğini bildirmişti.

Etiketler : İSRAİL İRAN SALDIRI ŞAM
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