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16 Ağustos 2022 Salı 11:37:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2022 Salı 11:37:00

İsrail basını: İsrail ordusu, Gazze'de 5 çocuğun öldüğü saldırıyı üstlendi

Kaynak: AA

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İsrail ordusu daha önce ismini vermeyen yetkililer aracılığıyla olayın İslami Cihad'ın fırlattığı roketlerden birinin yanlış yere düşmesi sonucu gerçekleştiğini savunmuştu.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 7 Ağustos'ta beş çocuğun ölümüyle sonuçlanan hava saldırısını üstlendiği bildirildi.

Haaretz gazetesinin savunma kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusu, 7 Ağustos'ta Gazze'nin Cebaliye bölgesinde bir mezarlık yakınına düzenlenen ve 3-16 yaş arası 5 çocuğun hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili yürüttüğü ön incelemesini tamamladı.

Yapılan ön inceleme sonucunda İsrail ordusunun, söz konusu saldırıyı kendilerinin gerçekleştirdiğini kabul ettiği belirtildi.

Haberde, İsrail ordusu yetkililerinin ismini açıklamadan pazar günü yapılan saldırıda, söz konusu olayın İslami Cihad'ın fırlattığı roketlerden birisinin tekrar Gazze içine düşmesinden kaynaklandığını savunduğuna işaret edildi. Ancak, İsrail ordusundan hiçbir yetkilinin kamuoyuna açık biçimde sorumluluğu İslami Cihad'a yüklemediğine de vurgu yapıldı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin Cemileddin Necm (3), Cemil İhab Necm (13), Muhammed Necm (16), Hamid Necm (16) ve Nesmi Karaş (15) olduğu açıklandı. Norveç Mülteci Konseyi, olaylarda hayatını kaybedenlerden üçünün Gazze'deki travma rehabilitasyon programına katıldığını duyurdu.

İsrail ordusu sözcülüğü, yazılı açıklamasında, Gazze'ye üç gün boyunca süren saldırılar sırasında "ordunun İslami Cihad hedeflerine saldırdığı ve operasyon sırasında ordunun sivillere ve sivil mülklerine en az zarar vermek için elinden geleni yaptığı" savunmuştu. Cebaliye'deki saldırının da hala soruşturma sürecinde olduğu belirtilmişti.

İsrail'in Gazze saldırıları sırasında, 6 Ağustos'ta yaşanan başka bir olayda Cebaliye bölgesinde yaşanan bir patlama sonucunda en az dört çocuğun hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medya hesabından, İslami Cihad tarafından atıldığını ileri sürdüğü bir roketin Gazze sınırları içinde bir noktaya düştüğü görüntüleri paylaşmıştı. Adraee, söz konusu görüntülerin Cebaliye bölgesinde kaydedildiğini savunmuştu.

Filistinli gruplardan olaya ilişkin bir açıklama yapılmamıştı.

Etiketler : israil gazze hava saldırısı
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