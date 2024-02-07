07 Şubat 2024 Çarşamba 20:50:00 - Güncelleme:07 Şubat 2024 Çarşamba 20:50:00
İsrail Başbakanı Netanyahu: Gazze'ye yönelik saldırılar birkaç ay içinde sonuç verecek
Kaynak: AA
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İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırılarının birkaç ay içinde sonuç vereceğini savunarak hedeflerinden dönmeyeceklerini söyledi.
İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırılarının birkaç ay içinde sonuç vereceğini savunarak hedeflerinden dönmeyeceklerini söyledi.
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