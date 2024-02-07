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07 Şubat 2024 Çarşamba 20:50:00 - Güncelleme:07 Şubat 2024 Çarşamba 20:50:00

İsrail Başbakanı Netanyahu: Gazze'ye yönelik saldırılar birkaç ay içinde sonuç verecek

Kaynak: AA

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İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırılarının birkaç ay içinde sonuç vereceğini savunarak hedeflerinden dönmeyeceklerini söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırılarının birkaç ay içinde sonuç vereceğini savunarak hedeflerinden dönmeyeceklerini söyledi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : Netanyahu Gazzeye saldırılar İSRAİL
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