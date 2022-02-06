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06 Şubat 2022 Pazar 23:45:00 - Güncelleme:06 Şubat 2022 Pazar 23:45:00

İsrail Başbakanı Bennett, ABD Başkanı Biden'la telefonda görüştü

Kaynak: AA

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İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüşerek bölgesel ve uluslararası konuları ele aldı.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bennett, Suriye'de DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürülmesinden ötürü ABD Başkanı Biden'a tebriklerini iletti.

Bennett ve Biden'ın, görüşmede, başta "İran'ın nükleer programını engelleme adımları" olmak üzere bölgesel konuları ve Rusya-Ukrayna krizini ele aldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, "Başbakan Bennett, Demir Kubbe'ye yönelik ABD yardımları başta olmak üzere İsrail'e verdiği sarsılmaz destek için Başkan Biden'a ve tüm (ABD) yönetimine teşekkür etti." ifadelerine yer verildi.

Bennett'in, görüşmede, Biden ve eşini İsrail'e davet ettiği belirtildi.

Etiketler : israil abd israil başbakanı naftali bennett abd başkanı joe biden
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