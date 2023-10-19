İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da gece boyu düzenlediği baskınlarda 4 Filistinli öldü

Filistin haber ajansı WAFA'da geçen haberlere göre, Batı Şeria'da Ramallah ve batısındaki Budrus ve Kıbya köyleri, Naleyn beldesi, Tulkerem kentinin doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı, Beyt Lahim kentinin güneyindeki Dehişe Mülteci Kampı, Batı Şeria'nın kuzeyinde Tubas kentinin doğu girişindeki semtler, Nablus, El-Halil ve Kalkıliye kentleri İsrail askerleri tarafından çeşitli baskınlara maruz kaldı.

Ramallah'ın Budrus köyüne baskın sırasında çıkan çatışmada Filistinli genç Cibril Avad, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Yaralanan bir başka Filistinli genç de Ramallah'taki Filistin Tıp Merkezinde tedavi altına alındı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Nablus'a baskın sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateşte 24 yaşındaki İbrahim el-Hac Ali, Ramallah'ta ise bir Yahudi yerleşimcinin silahlı saldırısı sonucu 21 yaşındaki Muhammed Abdurrahman Fevvaka'nın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ramallah'ın Kıbya köyüne hafriyat makineleriyle baskın düzenleyen İsrail askerleri, daha önce Kadumim Yahudi yerleşim bölgesi yakınında bir Yahudi yerleşimciyi öldürmekle suçlanan ve 6 Temmuz'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ahmed Gayzan'ın evini yıktı.

Naleyn beldesinde onlarca eve baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, uzun süre kaldığı bölgedeki belde sakinlerinden 8 kişiyi gözaltına aldı.

Tulkerem kentinin doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'na baskında, İsrail askerleri, girişlerine engel olmak isteyen Filistinlilere gerçek mermilerle ateş açtı. Askerler, yaralanan bir gencin tedavisi için bölgeye gelen acil servise silah atışlarıyla engel oldu.

Nur Şems Mülteci Kampı'nda yaralanan genç Taha Mehamid (16), İsrail askerlerinin acil servisin girişine engel oldukları için kan kaybından yaşamını yitirdi. Oğlunu çatışma alanından çekip acil servise ulaştırmak isteyen babası da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu sırtından yaralandı.

Beyt Lahim kentinin güneyindeki Dehişe Mülteci Kampı'ndaki baskında İsrail askerleri, kullandığı gerçek mermilerle 14 yaşında bir çocuğu başından ağır yaralarken, 3 kişiyi de ayaklarından vurdu. İsrail askerlerinin kamp baskını sırasında ayrıca ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanıldı. Mülteci kampında yaşayanlardan birkaç Filistin vatandaşı ve Gazzeli bir grup işçi İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinin doğu girişindeki birçok mahalleye dağılan İsrail askerleri, baskınlar sırasında göz yaşartıcı gaz kullandı ve gerçek mermilerle girişe karşı çıkanlara ateş etti. Çıkan olaylarda 3 Filistinli yaralanırken bunlardan birinin çocuk olduğu kaydedildi.

İsrail güçlerinin, El-Halil ve Kalkıliye kentlerine düzenledikleri baskınlarda, geniş çaplı gözaltı operasyonları yürüttüğü belirtildi.