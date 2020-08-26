İsrail alarmda! Halka evde kalın çağrısı yapıldı
Kaynak: AA
İşgalci İsrail ordusu, yaşanan bir güvenlik olayı nedeniyle Lübnan sınırına yakın bazı bölgelerde İsrailliler'den evlerinde kalmaları ve açık alanlardaki tüm aktiviteleri iptal etmeleri çağrısında bulundu.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyinde yaşanan bir güvenlik olayı nedeniyle Lübnan sınırına yakın bölgelerde yaşayan İsrailleler'den evlerinde kalmaları ve açık alanlardaki tüm aktiviteleri iptal etmeleri istendi.
Yaşanan güvenlik olayının ne olduğuna ilişkin bir detay verilmedi.
Yerel basın ise İsrail ordusunun Lübnan sınırına yakın bazı yolları trafiğe kapattığını aktardı.
Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntülerde, İsrail ordusunun Lübnan sınırında aydınlatma fişeği kullandığı da görüldü.
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