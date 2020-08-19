'İsrail' açıklaması sonu oldu: Bedevi görevden alındı

'İsrail' açıklaması sonu oldu: Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bedevi görevden alındı
Kaynak: AA
Sudan'da Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Haydar Bedevi, "İsrail ile ilişkilerin normalleşeceğine" açıklaması sonrası görevinden alındı. Sudan Dışişleri Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın Sudan ile İsrail arasındaki ilişkiyi hiçbir zaman tartışmadığını ve sözcüye bu konuda açıklama yapma talimatı verilmediğini belirtti.
Yerel basındaki haberlere göre, Sözcü Bedevi'nin görevinden uzaklaştırılarak başka bir birimde çalışmasına karar verildi.
Sözcü Bedevi'nin "İsrail ile normalleşmemiz farklı ve benzersiz olacak, diğer ülkelere benzemeyecek." ifadesi, ülkede gündem olmuştu.
Bu sözlerin hemen ardından Sudan Dışişleri Bakanlığı, dün açıklama yaparak, bakanlığın Sudan ve İsrail arasındaki ilişkilere dair bir meseleyi hiç tartışmadığını ve sözcüye bu konuya ilişkin bir açıklama yapma talimatı da vermediğini belirtmişti.
"Dışişleri Bakanlığının, "Sözcü Haydar Bedevi'nin, Sudan'ın İsrail ile ilişki kurmak için çabaladığına dair sözleri şaşkınlıkla karşılandı." ifadesi kullanılan açıklamasında, kamuoyunun aydınlatılması için yeni bir açıklama yapılması ihtiyacı hissedildiğinin altı çizilmişti.
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