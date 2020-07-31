  • BIST
    1126.9
  • Dolar
    6,9757
  • Euro
    8,2566
  • Altın
    442,3150
İstanbul
20 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Kendimi güvende hissetmiyorum"
Düzenleme sonrası Bahçeli'den ilk Twitter paylaşımı!
Rota Türkiye'ye döndü! Akın akın geliyorlar
AK Parti, Abdurrahman Dilipak'a dava açmaya hazırlanıyor
İngiltere'den bayram günü tepki çeken karar
İran'da Kovid-19'dan son 24 saatte 197 kişi hayatını kaybetti
"ABD'nin uzun vadeli hedefi İran ekonomisini çökertmek"
Suriye'de siviller bir bayrama daha buruk girdi
Gazze'deki bayram hutbesinde sözde barış planı ve ilhaka karşı birlik vurgusu yapıldı
Barış Pınarı Bölgesi'nde ilk Kurban Bayramı
Türk Kızılay Endonezya'da 13 bin aileye kurban eti ulaştıracak
İspanyol ekonomisinde tarihi küçülme
AB ekonomisi daraldı
GAP bölgesi ülkenin gıda üssü olacak
Topraksız serada 110 ton çilek hasat etmeyi bekliyor
Sarımsakta yüksek rekolte düşük fiyat beklentisi
Yeme-içme sektöründe 'KDV indirimi' sevinci
Online kurbanlık talebi iki kat arttı
Temmuz verileriyle ekonomi 'V' şeklinde toparlanma sinyali veriyor
Ampute Milli Futbol Takımı'nda hedef önce Avrupa sonra dünya şampiyonluğu
Adana Demirspor'un Süper Lig hasreti uzadı
Milli halterci Ayşegül Çakın'ın gözü olimpiyatta
Borsa yatırımcısı ağustosta da 'virüsü' takip edecek
Annesini öldüren üniversiteli katil: En büyük vicdan azabını duvar yazımdan dolayı yaşıyorum
31 Temmuz 2020 Cuma 13:50:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2020 Cuma 13:50:00

İspanyol ekonomisinde tarihi küçülme

Kaynak: AA

ABONE OL

İspanya ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 18,5 küçülerek, tarihi bir daralma kaydetti.

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), 2. çeyrek öncü büyüme verilerini açıkladı.

Buna göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ekonomisi en fazla zarar gören ülkelerin başında gelen İspanya, ilk çeyrekteki yüzde 5,2'lik küçülmenin ardından ikinci çeyrekte de yüzde yüzde 18,5 küçüldü.

İspanya ekonomisi ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre kıyaslandığında ise yüzde 22,1 daraldı.

Ülke ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde çeyrek bazda yüzde 16,6 ve yıllık bazda da yüzde 19,7 küçülmesi bekleniyordu. Böylece ülke ekonomisi beklentilerin de üstünde daralırken, açıklanan rakamlar İspanyol ekonomisinde 1970 yılından bu yana kaydedilen en büyük "düşüş" olarak tarihe geçti.

Ülkede, hane başına tüketim yüzde 21,2, sermaye birikimi ise yüzde 21,9 azaldı.

İspanyol basını "ekonomide tarihi çöküş" başlıkları attı

Öte yandan, İspanyol basını, verilerin açıklanmasının ardından "ekonomide tarihi çöküş" başlıklarını attı.

Ülkede işsizlik oranı da son olarak yüzde 15,6 olarak açıklanırken, Kovid-19 krizinin büyümesi halinde yıl sonunda bu oranın yüzde 23,6'ya kadar çıkması tahmin ediliyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) Kovid-19'un ekonomideki etkilerini hafifletmek için kabul ettiği kurtarma paketinden, İtalya'nın ardından en fazla yardımı vereceği ülke olan İspanya'nın, toplamda 140 milyar avro alması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER