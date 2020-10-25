  • BIST
    1190.63
  • Dolar
    7,9701
  • Euro
    9,4633
  • Altın
    487,2030
İstanbul
14 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Esir alınan Ermeni askeri terör örgütü PKK ile haydut Ermenistan'ın kirli 'Karabağ' planını itiraf e...
Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a tepki
Bakan Fahrettin Koca Türkiye'nin 25 Ekim koronavirüs tablosunu paylaştı
İspanya'dan flaş OHAL kararı! Koronavirüs ülkede etkisini artırıyor
2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nda birinciler belli oldu
Korkma Miço! Nusret 2020 Mayın Davet Tatbikatı devam ediyor
Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepk: İslam düşmanlıkları ayan olmuştur
Fahrettin Altun'dan flaş tepki: Her bedeli ödeyerek savunacağız
Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı
8. Boğaziçi Film Festivali'nde ulusal yarışma heyecanı devam ediyor!
Bosphorus Film Lab çevrimiçi etkinlikleriyle ilk gününü geride bıraktı
Başkan Erdoğan'dan Wilders'e sert tepki, ABD'ye hodri meydan
Fenerbahçe'den farklı galibiyet
Azerbaycan ordusu vura vura ilerliyor! Hedefler böyle imha edildi
Yaz bitti! Köpekler terk edildi
Macron'a tepki yağıyor! İmran Han: İslam düşmanlığını teşvik ediyor
Melek Aslan ölüme böyle gitti!
Adana'da aile arasında ağaç kesme kavgası: 2 ölü
İstanbul için korkutan uyarı!
RTÜK Başkanı Şahin'den Netflix açıklaması
Bakan Akar'a Pakistan'da ''mehter'' sürprizi
Firari eski HDP milletvekilinin Terör Arananlar Gri Liste'de yer alan oğlu tutuklandı
Bolu'da çok sayıda ev yanıyor
2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası başladı
25 Ekim 2020 Pazar 18:33:00 - Güncelleme:25 Ekim 2020 Pazar 18:33:00

İspanya'dan flaş OHAL kararı! Koronavirüs ülkede etkisini artırıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Mart ve haziran ayları arasında uygulanan OHAL'e nazaran bu kez önlemleri oldukça hafifleten, yerel yönetimlere daha fazla yetki veren hükümet, ülke genelinde gece sokağa çıkma yasağı getirdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 1 milyonu aşan vaka sayılarının her geçen gün hızla arttığı İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Kanarya Adaları dışında ulusal çapta olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Başbakan Pedro Sanchez başkanlığında olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu, Kovid-19 önlemleri kapsamında gece sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere bir dizi önlemi içeren OHAL kararı aldı.

İspanya'da yasa gereği Bakanlar Kurulu'nda alınan OHAL kararı 15 gün boyunca geçerli olurken, uzatılması için meclisin onayı gerekiyor.

Başbakan Sanchez, hükümetin planının OHAL'i yaklaşık 6 ay boyunca uzatmak olduğunu açıklayarak, "OHAL'in 9 Mayıs'a kadar uzatılması için meclise önerge sunacağız. Pandemi bir devlet meselesi, tüm siyasi grupların desteğini bekliyoruz." dedi.

Basın toplantısında konuşan Sanchez, ülkedeki 17 özerk yönetimden 10'unun talebini ve uzman görüşlerini dikkate alarak OHAL ilan etme kararı aldıklarını söyledi.

Kovid-19'da ikinci dalganın İspanya ve Avrupa'nın geri kalanında çok yoğun olduğunu vurgulayan Sanchez, "Durum çok ciddi. Virüsle mücadelede en etkili araç olduğu için OHAL'i onaylıyoruz. Birinci dalgada olduğu gibi şimdi de bunu başaracağız." dedi.

İspanya'da Kovid-19'dan dolayı ilk olarak 14 Mart-21 Haziran tarihleri arasında OHAL ilan edilmiş ve bu süreçte halka mecbur olmadıkça (işe gitmek, sağlık veya alışveriş) sokağa çıkma yasağı getirilip, okullar, barlar, restoranlar ve mağazalar kapatılmıştı.

Şimdiki OHAL'de ise salgının yoğun görüldüğü Madrid, Katalonya, Navarra, Rioja, Castilla y Leon gibi özerk yönetimlerde zaten uygulanan önlemlerin yasallığı, yaptırım gücü ve denetlenmesi kontrol altına alındı.

İkinci OHAL'de yeni olan en önemli tedbir ise ülke genelinde saat 23.00 ila 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı getirilmesi oldu.

Bu saatlerde sadece zaruret gerektiren durumlarda (sağlık, iş gibi) dolaşıma izin verilecek.

Ayrıca aile veya arkadaş arasında en fazla 6 kişiye toplanma izni verilmesinin ülke genelinde uygulanacağı bildirildi.

Diğer yandan mevcut durumda uygulandığı gibi, salgının yoğun olduğu özerk bölgelerde yerel yönetimlerin kararıyla serbest dolaşıma kısıtlama getirilebilecek.

OHAL kararı sadece ülkenin güneybatısındaki turistik bir bölge olan Kanarya Adaları'nda uygulanmayacak.

Almanya ve İngiltere Kovid-19'dan dolayı vatandaşlarına Kanarya Adaları'na gitmemesi yönündeki tavsiyelerini bu hafta kaldırmış ve turizmin çok önemli olduğu bu bölgeye uçuşlar yeniden başlamıştı.

Sanchez, mevcut durumda İspanya'da her 100 bin kişide 300'ün üzerinde olan Kovid-19 vakası ortalamasını 25'e indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

İspanya'da cuma günü açıklanan son verilere göre toplam Kovid-19 vaka sayısı1 milyon 46 bin 132'ye ulaştı, salgın nedeniyle 34 bin 752 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı hafta sonlarında Kovid-19 verilerini açıklamasa da Katalonya, Bask, Castilla y Leon gibi özerk yönetimlerin günlük yeni vaka verilerinde rekor artışların olduğu görüldü.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER