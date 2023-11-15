İspanya'dan Filistin çıkışı: "Yeni hükümetin önceliği Filistin'i tanımak olacak"

İspanya'da Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri ve mevcut Başbakan Pedro Sanchez, güvenoyu istemek için Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmasına, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını eleştirerek başladı.

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısını kınadıklarını, sorumluların adalet önüne çıkarılmasını ve esirlerin bir an önce serbest bırakılmasını istediklerini dile getiren Sanchez, şöyle konuştu:

"Aynı açıklıkla Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlilerin ayrım gözetmeksizin öldürülmesini de reddediyoruz. Derhal ateşkes sağlanmasını, bombaların durdurulmasını, Filistin halkının insani ihtiyaçlarının karşılanması için yardım girişinin sağlanmasını ve acilen bir barış konferansı düzenlenerek diplomasinin önünün açılmasını istiyoruz."

Sanchez, "İspanya, uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiği için Putin'in Rusyası gibi saldırgan bir ülkeye karşı Ukrayna'ya nasıl yardım ediyorsa, aynı kararlılıkla hareket edip, bugün açık bir şekilde insan haklarına saygı duymayan İsrail'in, Gazze'de derhal ateşkes yapmasını ve uluslararası insani yardım kurallarına sıkı sıkıya uymasını talep etmektedir." dedi.

Filistin halkının uzun süredir talep ettiği "iki devletli adil çözümü" İspanya olarak istediklerini, bunun uluslararası toplum tarafından onaylanması için çaba göstereceklerini kaydeden Sanchez, "İspanya'da yeni hükümetin ilk icraatı Filistin devletini tanımak için çalışmak olacaktır." diye konuştu.

"DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ KESİN, EKONOMİK YAPTIRIMLAR UYGULAYIN"



Sanchez'in kuracağı azınlık hükümetine destek verme kararı alan Podemos partisinin lideri İone Belarra ise Sanchez'in bu açıklamalarının hemen ardından "X" hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Filistin'de planladığı soykırımı durdurmak için güvenoyu oturumunda söylenen sözlerden çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Diplomatik ilişkileri kesin, silah almayı bırakın, ekonomik yaptırımlar uygulayın. Bu sözlerle eylemsizlik arasındaki mesafe acı verici." ifadelerini kullandı.

Sanchez'in son hükümetinde Sosyal Haklar ve 2030 Ajandası Bakanı olan, İspanya'da şimdiye kadar İsrail'e yönelik en sert eleştirileri yapan Belarra'nın, yeni hükümette bakanlık alması beklenmiyor.

Ülkede 23 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerden ikinci büyük siyasi parti olarak çıkan PSEO'nin lideri ve mevcut Başbakan Sanchez'in, yarın yapılacak oylamada 350 sandalyeli Mecliste, dışarıdan 6 siyasi partinin desteğini alarak toplamda 179 "evet" oyuyla PSOE-Sumar azınlık sol koalisyon hükümeti için güvenoyu alması bekleniyor.