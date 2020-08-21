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21 Ağustos 2020 Cuma 19:33:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2020 Cuma 19:33:00

İspanya'da son üç gündür Kovid-19 vaka sayıları 3 binin üzerinde seyrediyor

Kaynak: AA

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İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 650 yeni vaka ve son 7 günde 125 ölü sayısı açıkladı.

İspanya Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği Kovid-19 verilerinde, yeni vaka sayılarındaki artışın son 3 gündür 3 binin üzerinde olması dikkati çekti.

Bakanlık, dün 3 bin 349 olarak açıkladığı günlük vaka artışının bugün 3 bin 650'ye çıktığını duyurdu.

Yeni vakaların en fazla görüldüğü bölgelerin ise son dönemlerde açıklandığı gibi Madrid (1199), Bask (685), Aragon (342) ve Endülüs (303) olduğu bildirildi.

Avrupa'da Kovid-19 vakalarının en fazla olduğu ülke olan İspanya'da, toplam sayı 385 bin 54 olarak güncellendi.

Bakanlık ayrıca, Kovid-19'dan son 7 günde 125 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, salgından hayatlarını kaybedenlerin toplam sayısı 28 bin 838'e ulaştı.

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