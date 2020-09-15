  • BIST
    1111.24
  • Dolar
    7,4948
  • Euro
    8,8843
  • Altın
    470,8690
İstanbul
21 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail-BAE-Bahreyn arasındaki utanç verici anlaşma imzalandı
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bini, toplam vaka sayısı da 600 bini geçti
Şentop'tan Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü için mesaj
MSB: NATO eğitim uçuşu kapsamında 4 adet F-16 uçağı ile NEXUS ACE görevi icra edilmiştir
Dünyanın KOVID-19 tablosuna ilişkin son rakamlar
Mişri: Anayasa referandumu ve seçimlerle geçiş dönemini sonlandırmak istiyoruz
Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı!
Bakan Albayrak: Gereken zamanda gereken adımları atmaktan çekinmeyeceğiz
TBMM Başkanı Şentop İngiltere Büyükelçisi Chilcott'u kabul etti
Akar, Maiteek ile görüştü
Vedat Muric'in bonservis bedeli belli oldu
Adana'da tır ile cip çarpıştı 3 kişi yaralandı
Netanyahu, BAE ve Bahreyn'le normalleşmeyi imzalamak için Dışişleri Bakanından vekalet almak zorunda ...
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı sona erdi
Yunan milletvekili Kammenos'tan Meis itirafı: Lahey'e gidersek kaybederiz
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine genelge
Trabzonspor Benik Afobe'yi transfer etti
ABD Başkanı Trump'tan çarpıcı itiraf: 2017'de suikast emri vermek istedim
ABD'de koronavirüs bilançosu artıyor! 200 bine dayandı
AB'den Türkiye açıklaması! "Türkiye ile zıtlaşırsak sorunu çözemeyiz"
İran'dan Trump'ın tehdidine tepki: İran direnişi cevabını verecek
Fransız basınından Macron'a Doğu Akdeniz tepkisi: Oyunu sakinleştirmenin zamanı geldi
İlhan Parlak, Ankaragücü ile yollarını ayırdı
Formula 1 biletleri satışa çıktı
15 Eylül 2020 Salı 20:39:00 - Güncelleme:15 Eylül 2020 Salı 20:39:00

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bini, toplam vaka sayısı da 600 bini geçti

Kaynak: AA

ABONE OL

İspanya'da Kovid-19 salgınında bu zamana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini geçti, toplam vaka sayısı da bugün 9 bin 437 artışla 603 bin 167'ye ulaştı.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bu zamana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini geçti.

Avrupa'da Kovid-19 salgınının en fazla görüldüğü ülke olan İspanya'da ölü sayısındaki artışın yanı sıra yeni vakalardaki yüksek rakamlar da yüksek rakamlar öne çıkmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı, dün 593 bin 730 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 9 bin 437 artışla 603 bin 167 olarak güncelledi.

Kovid-19'dan son 7 günde 303 kişinin hayatını kaybettiği ve ölenlerin toplam sayısının 30 bin 4'e çıktığı kaydedildi.

Dünden bu yana ölü sayısında 156 artış olması dikkati çekti.

Ülkede son 7 günde salgından dolayı hastanede tedavi gören 2 bin 138 hasta olduğu ve bunlardan 151'inin yoğun bakımda bulunduğu bildirildi.

Diğer yandan salgının ülke ekonomisine ve sosyal hayatına olumsuz etkileri de sürüyor.

Kovid-19'a karşı çalışma şartlarının iyileştirilmesini ve ek önlemler isteyen sağlık çalışanları Madrid'de eylem yaparken Bask bölgesinde de öğretmenler ve okul çalışanları greve gitti.

Sağlık ve eğitim sektörlerinde benzer eylemler, eylül ayı boyunca ülkenin diğer bölgelerinde de yapılacak.

PORTEKİZ'DE DURUM

Portekiz Sağlık Bakanlığı Kovid-19'dan son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 425 yeni vaka kaydedildiğini duyurdu.

Ülkede salgından şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 1875 olurken, vaka sayısı da 65 bin 21'e çıktı.

Portekiz hükümeti artan günlük vakalardan dolayı bugünden itibaren ülke genelinde 10 kişiden fazla toplanmaya yasak getirilmesi, alışveriş merkezleri ve dükkanların açılış ve kapanma saatlerinin, alkol satışının ve restoran ile kafeteryaların doluluk oranlarının kısıtlanması gibi ek önlemleri uygulamaya başladı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER