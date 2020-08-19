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19 Ağustos 2020 Çarşamba 20:28:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2020 Çarşamba 20:28:00

İspanya'da Kovid-19'da günlük yeni vaka sayısında büyük artış

Kaynak: AA

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İspanya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 3 bin 715 yeni vaka görüldüğünü ve 7 günde 131 kişinin öldüğünü açıkladı.

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 715 yeni vaka görüldüğünü ve 7 günde 131 kişinin öldüğünü duyurdu.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerinde, yeni vaka ve ölü sayısındaki büyük artış dikkati çekti.

Verilere göre, yeni vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 715 artışla 370 bin 867'ye çıktı. PCR testlerine göre açıklanan verilerde, yeni vakaların yaklaşık yarısının Madrid'de (1535) olduğu gözlendi.

Kovid-19'dan son 7 günde 131 kişi hayatını kaybetti. Salgından hayatını kaybedenler en fazla Aragon (56) ve Madrid (35) özerk bölgelerinde tespit edildi.

İspanya'da Kovid-19'dan hayatlarını kaybedenlerin sayısı da 28 bin 797'ye ulaştı.

Son 7 günde Kovid-19 teşhisi konulan hastalardan 1336'sı hastaneye kaldırıldı, mevcut durumda 84 hastanın tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Bu arada, Castilla La Mancha özerk yönetiminde 4 bin nüfuslu bir yerleşim yerinin 99 kişide Kovid-19 çıkması nedeniyle karantinaya alındığı açıklandı.

Madrid ve Katalonya özerk yönetimlerinden sonra Galisya da virüsün yaygın olduğu yerlerde toplu PCR testleri yapma kararı aldı.

Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış eylül ayında başlaması öngörülen yeni eğitim öğretim yılına ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

Madrid'deki dört büyük sendika, Kovid-19'a karşı okullarda yeterli önlemin alınmadığını savunarak, öğretmenlerin 10 Eylül'de tüm devlet okullarında ve her eğitim kademesinde greve gitmesi kararı aldı.

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