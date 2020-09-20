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20 Eylül 2020 Pazar 17:41:00 - Güncelleme:20 Eylül 2020 Pazar 17:41:00

İspanya'da koronavirüs kısıtlamaları protesto edildi

Kaynak: AA

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İspanya'da vakaların artması sebebiyle alınan kısıtlama kararları protesto edildi. Madrid'de 100'e yakın mahallede gösteriler düzenlendi. Protesto gösterilerine katılanlar bazı bölgelere karşı ayrımcılık yapıldığını savunuyor.

Madrid özerk yönetim hükümeti tarafından açıklanan ve yarından itibaren yürürlüğe girecek dolaşım kısıtlamalarını da içeren yeni önlemlere karşı 100'e yakın mahallede gösteri düzenlendi.

"Daha fazla kaynak, daha az ayrımcılık" pankartlarıyla yolları kesen Madridliler, alınan önlemlerin "geç ve yetersiz" olduğunu, dolaşımın sadece bazı bölgelerde kısıtlanarak "ayrımcılık" yapıldığını savundu.

Madrid Özerk Hükümet Başkanı İsabel Diaz Ayuso'nun istifasını isteyen göstericiler, yerel yönetimden sağlık hizmetlerine daha fazla kaynak ayırmasını istedi.

Diğer yandan Madrid özerk hükümetinin Sağlık Bakanı Enrique Ruiz Escudero, basına yaptığı açıklamada "Eğer alınan önlemler yeterli olmaz ve Madrid genelinde giriş ve çıkışları kapatmak gerekirse bunu yaparız. Kararlar, salgının seyrine ve hastanelerdeki duruma bakılarak alınacak." ifadesini kullandı.

"Her sokak başına bir polis koyamayız." diyen Escudero, dolaşım sınırlaması getirilen belediyelerde ve mahallelerde toplam 60 noktada giriş ve çıkışları kontrol edecek polis ve jandarma görevlilerinin olacağını söyledi.

KURALLARA UYMAYANLARA 600 BİN AVROYA KADAR PARA CEZASI

Madrid'de yarından itibaren yürürlüğe girecek yeni kurallara uymayanlara 600 ila 600 bin avro para cezası öngörülürken güvenlik görevlilerinin ilk iki günde vatandaşları sadece uyaracağı, ceza kesilmesine daha sonra başlanacağı bildirildi.

Avrupa'da Kovid-19 vakalarının en çok arttığı kent olan Madrid'de yarın yürürlüğe girecek ve 14 günde bir revize edilecek tedbirler kapsamında, toplamda 855 bin kişiyi etkileyecek şekilde 8 belediye ve 6 mahallede dolaşıma sınırlama getirilecek.

Dolaşım sınırlamasının getirildiği bölgelerde sadece iş, okul ve sağlık gerekçeleriyle sokağa çıkılmasına izin verilecek.

Toplamda 6,5 milyondan fazla kişinin yaşadığı Madrid özerk yönetimi genelinde ise pazartesiden itibaren en fazla 6 kişinin bir araya gelmesine izin verilmesi, park ve bahçelerin kapatılması, restoran ve barlardaki doluluk oranının yüzde 50'ye indirilip sadece masaya servis yapılması ve alışveriş merkezleri dahil tüm dükkan ve işletmelerin en geç saat 22.00'de kapanması gibi ek tedbirler açıklandı.

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