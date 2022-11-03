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03 Kasım 2022 Perşembe 15:53:00 - Güncelleme:03 Kasım 2022 Perşembe 15:53:00

İspanya'da işçi sendikaları maaş artışı talebiyle meydanlara indi

Kaynak: AA

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İspanya'nın iki büyük işçi sendikası, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla başlayan yüksek enflasyon ve hayat pahalılığına karşı satın alma gücünü koruyacak şekilde maaş artışı talebiyle Madrid'de gösteri düzenledi.

İşçi Komisyonları Sendikası (CCOO) ve Genel İşçi Sendikasının (UGT) çağrısıyla ülkenin dört yanından Madrid'e gelen işçiler, "Bu krizin faturasını işçi sınıfı ödemeyecek" ve "Ya maaş artışı, ya çatışma" şeklinde sloganlar attı.

Üç kortej halinde Mayor Meydanı'na gelen binlerce gösterici, maaş artışı taleplerine şimdiye kadar kapıları kapatan İşverenler ve Sanayiciler Konfederasyonuna (CEOE) tepki gösterdi.

CCOO ve UGT liderleri, maaş artışı taleplerinin kabul edilmemesi halinde, farklı sektörlerde toplu iş sözleşmelerine göre greve gidileceğini açıkladı.

CCOO lideri Unai Sordo, işsizliğin yüzde 12'lerde, enflasyonun ise yüzde 8 civarında olduğunu vurgulayarak "Şirketler, marjlarını ve karlarını korumak aynı zamanda ücretleri dondurmak istiyorlar. Ama biz eşitsizliğe, ekonomik küçülmeye ve işverenler karlarını artırırken işçilerin maaşlarının erimesine karşı mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. Enerji krizi ve ham madde alımındaki fiyat artışlarının neden olduğu bu krizin faturasını işçiler ödemeyecek." dedi.

UGT lideri Pepe Alvarez de "Birçok şirket maaş artışını kabul etti ama CEOE istemiyor. Ya maaş artışı ya da çatışma." diyerek sol koalisyon hükümetine de mevcut durumda 965 avro olan asgari ücretin 1100 avroya çıkarılması çağrısını yineledi.

Castilla La Mancha özerk bölgesi temizlik işçileri sendikası temsilcisi Felix Ruiz, AA muhabirine, "Bizim işverenlerden talebimiz, maaşlarımızın satın alma gücünde kayba uğramaması. İspanya'da gerçek enflasyon yüzde 12 düzeylerinde iken maaş artışları yüzde 2'yi bulmuyor. 3 yıldır zam almıyoruz ve satın alma gücümüz yüzde 30'luk bir kayba uğradı." şeklinde konuştu.

Katalonya bölgesinden gelen diğer bir işçi Susanna Vera da "İşçi sınıfı olarak gücümüzü, masadaki sesimizi kaybettik. Bunun yeniden elde edilmesi, enflasyonun çok altında kalan maaşlarımızın ülkedeki fiyat artışlarına uygun hale getirilmesi gerekiyor. Asgari ücret alan birisi bu fiyatlarla geçinemez." ifadelerini kullandı.

Madrid'deki gösteri, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana işçi sendikalarının ilk büyük eylemi oldu.

Etiketler : İşçi Komisyonları Sendikası Castilla La Mancha Felix Ruiz
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