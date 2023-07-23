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23 Temmuz 2023 Pazar 11:15:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2023 Pazar 11:15:00

İspanya'da düzenlenen genel seçimlerde oy kullanma işlemi başladı

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İspanya'da 37,4 milyon seçmenin kayıtlı olduğu erken genel seçimlerde oy kullanma işlemi yerel saatle 09.00'da (TSİ 10.00) başladı.

Normal şartlarda aralık ayında yapılması gereken ancak 28 Mayıs'taki yerel seçimlerde hükümet ortağı partilerin aldığı yenilgiden sonra Başbakan Pedro Sanzhez'in kararıyla erkene alınan genel seçimlerde İspanyollar, 350 milletvekili ve 208 senatörü seçecek.

Yerel saatle 09.00'da başlayan oy kullanma işlemi, 22 bin 522 okulda kurulan 60 bin seçim masasındaki 210 bin sandıkta gerçekleşiyor.

Toplam maliyetinin 220,87 milyon olduğu seçimler için 2,3 milyonu yurt dışında olmak üzere toplam 37,4 milyon seçmen kayıtlı bulunuyor.

Ülke demokrasi tarihinde 2'nci kez yaz dönemine denk gelen seçimler, aşırı sıcaklardan ötürü polemik konusu olurken, birçok okulda sandık görevlilerinin bulunduğu masaların başına vantilatör konulup, plastik şişelerde çok sayıda su alındı.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, seçimlerde 90 binden fazla polis ve jandarma görev yapıyor.

POSTA İLE OY KULLANANLARIN SAYISI "REKOR" OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Diğer yandan tatil dönemi ve aşırı sıcakların etkisiyle yaklaşık 2,6 milyon İspanyol, posta yoluyla oyunu kullandı. Son seçimlere göre 2 kat artan postayla oy kullananların sayısı "rekor" olarak kayıtlara geçti.

İspanya'da Ocak 2020'den bu yana iktidarda olan ve ülke demokrasi tarihinde ilk koalisyon hükümeti olma özelliğine sahip Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve aşırı sol görüşlü Unidas Podemos partileri, meclis azınlığıyla ülkeyi yönetiyor.

Anketler, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) seçimlerden birinci parti olarak çıkacağı ancak meclis çoğunluğunu elde edemeyeceğinden aşırı sağcı Vox partisiyle koalisyon hükümeti kurmak zorunda kalacağını gösteriyor. Bu olasılığın gerçekleşmesi durumunda diktatör Franco döneminden sonra İspanya'da ilk kez aşırı sağ bir parti iktidara gelecek.

Oy kullanma işlemleri, ülke genelinde yerel saatle 20.00'de (TSİ 22.00) sona erecek, güneydeki Kanarya Adaları'nda saat farkından dolayı sandıklar bir saat geç kapatılacak.

Etiketler : ispanya genel seçim oy kullanma
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