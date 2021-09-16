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16 Eylül 2021 Perşembe 13:16:00 - Güncelleme:16 Eylül 2021 Perşembe 13:16:00

İspanya'da bomba ihbarı polisi harekete geçirdi... Kent merkezi tahliye edildi

Kaynak: AA

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İspanya'nın Oviedo kenti için yapılan bomba ihbarı sonrası, İspanya polisi kent merkezini tahliye etti.

İspanya'nın kuzeyindeki Oviedo kentinin merkezinin, bu sabah telefonla yapılan bir bomba ihbarı dolayısıyla boşaltıldığı bildirildi.

AA'nın İspanyol resmi haber ajansı EFE'den aktardığına göre, polis ihbar hattına bu sabah gelen bir telefonda, Oviedo'da bir otoparka bomba yüklü aracın bırakıldığının iddia edildiği belirtildi.

Oviedo'da kent merkezinin tedbir amacıyla boşaltıldığı, özellikle mahkeme binası yakınlarında önlemlerin artırıldığı açıklandı.

Polis kaynakları, ihbarın doğruluğunu araştırmak için çok sayıda güvenlik görevlisinin bölgeye sevk edildiğini, polis köpeklerinin ve bomba imha ekiplerinin de kent merkezinde bulunduğunu bildirdi.

Etiketler : Polis İspanya Oviedo kenti
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