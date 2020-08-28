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28 Ağustos 2020 Cuma 20:47:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2020 Cuma 20:47:00

İspanya'da bir günde 9 bin 779 yeni vaka belirlendi

Kaynak: AA

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İspanya'da koronavirüs salgınında vaka sayısı düne kıyasla 9 bin 779 arttı. Ülkede son 7 günde, 129 kişi hayatını kaybetti ve salgından ölenlerin toplam sayısı 29 bin 11'e çıktı.

İspanya Sağlık Bakanlığı, dün 429 bin 507 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 9 bin 779 artışla 439 bin 286 olarak güncelledi.

Açıklamaya göre, lkede son bir haftada açıklanan yeni vaka sayıları toplamda 33 bin 850 olurken, 17 özerk yönetim arasında Madrid, Bask ve Endülüs bölgeleri salgının en yoğun görüldüğü yerler olarak öne çıktı.

KOVID-19'dan son 7 günde, 129 kişi hayatını kaybetti ve salgından ölenlerin toplam sayısı 29 bin 11'e çıktı.

Ülkede son 7 günde KOVID-19'dan dolayı 1693 kişi hastanede tedavi gördü, bunlardan 129'u yoğun bakımda kaldı.

Öte yandan Sağlık Bakanı Salvador İlla, İspanya'da COVID-19 aşı adayı klinik denemelerinde ikinci aşamaya geçilerek ilk kez insan üzerinde test edilmesine onay verildiğini açıkladı.

Almanya, Belçika ve İspanya'nın birlikte yürüttüğü klinik denemelerin İspanya'daki bölümünde Madrid'de iki ve Santander'de bir hastanenin kullanılacağını aktaran İlla, gönüllü 190 kişinin katılacağı testlerin sonuçlarının birkaç ay sonra gelmeye başlayacağını söyledi.

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