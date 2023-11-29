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29 Kasım 2023 Çarşamba 20:36:00 - Güncelleme:29 Kasım 2023 Çarşamba 20:36:00

İspanya'da 200'den fazla kuruluş, hükümetten İsrail ile silah ticaretini kesmesini istedi

Kaynak: AA

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İspanya'da 200'den fazla kuruluş, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı ortak açıklamada, İspanya hükümetinden İsrail ile silah ticaretini kesmesini istedi.

İspanya'nın iki büyük işçi sendikası CCOO ve UGT, Gazeteciler Sendikaları Federasyonu, Barış İçin Araştırma İspanyol Ajansı, Ekolojistler Eylemde Örgütü, İspanya Kalkınma İçin Örgütler Koordinasyonu ve İpotek Mağdurları Platformunun da aralarında bulunduğu 200'den fazla kuruluş, "İsrail ile silah ticaretini sonlandıralım" başlıklı bir kampanya başlattıklarını duyurdu.

Söz konusu kuruluşların yayımladığı ortak açıklamada, İspanya ve Avrupa'nın İsrail'e yaptığı silah, askeri teknoloji ve teçhizat ihracatının kontrolünü düzenleyen ortak standartları tanımlayan Avrupa Birliği Antlaşması'nın bazı maddelerinin mevcut durumda ihlal edildiği kaydedildi.

Barselona'da yapılan basın toplantısında konuşan Barış Promosyonu Katalan Konseyi Başkanı Gabriela Serra, "İmkansız bir şey istemiyoruz. İspanya, ve diğer Avrupa ülkeleri İsrail'e silah satışını durdursun" dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in bir taraftan ateşkes isteyip, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınarken diğer taraftan silah satışına izin vermesinin "tutarsızlık" olduğunu belirten Serra, İspanyol yasalarına göre, İsrail'e silah ticaretinin yasaklanmasını sağlayacak yasal unsurların olduğunu savundu.

İspanya'nın 2000 yılından bu yana İsrail'e toplam değeri 139 milyon avroyu bulan silah satışı yaptığını belirten Katalonya Filistin Toplumu adlı kuruluşun sözcüsü Salah Jamal da "Filistin halkı sadece kuru söz istemiyor. Silah satışının yasaklanması gibi somut adımlar bekliyor" diye konuştu.

Etiketler : İspanya İSRAİL SİLAH TİCARETİ HÜKÜMET
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