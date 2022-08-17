VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İngiltere'de enflasyon yüzde 10'u aştı
Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere müjde... KYK yurtlarında konaklama süresi uzatıldı
İran: Nükleer müzakereler sona erdi, anlaşma süreci başladı
İngiltere'de enflasyon çift haneye yükseldi
RTÜK, yayın ilkesi ihlalleri yaptığı gerekçesiyle Netflix'e yaptırım uyguladı
THY, bünyesine yeni pilotlar katacak
Enerji krizindeki Batı'dan Afrika'ya peş peşe ziyaret
"(Yap-işlet-devret projeleri) Bu teknik konuları siyasete alet etmek isteyenler rakamları çarpıtıyor"
'Aile Diş Hekimliği' uygulaması 3 pilot ilde başlıyor
Şanlıurfa sınır bölgesinde 22 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
"İsrail ile karşılıklı olarak büyükelçi atama kararı aldık"
Rusya: Ukrayna'da toplam 4 bin 334 tank ve zırhlı araç imha ettik
TÜBİTAK'ın 2022 yılı 'Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri'nin finali Antalya'da başlıyor
Bolu'da Yuva köyünde mikrobiyolojik kirlenme tespit edilen suların kullanımı kısıtlandı
Filistin Devlet Başkanlığından Abbas'ın "İsrail 50 Holokost işledi" sözlerine ilişkin açıklama
Esnaftan tüketiciye tüm kesimleri ilgilendiren vergi kolaylıklarını derledi
Sahil Güvenlik ile deniz polisinin envanterine 164 yerli ve milli bot kazandırıldı
Anayasa Mahkemesinden "yaşam hakkının ihlali" kararı
Metin yaz görüntüye dönüşsün
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplandı
Türkiye, dünyadaki uzay yarışından geri kalmamak için yatırımlarını sürdürecek
Küçük dükkanın ‘büyük kalpli' esnafı
Japonların ‘iğne oyası' sevdası
17 Ağustos 2022 Çarşamba 16:34:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2022 Çarşamba 16:34:00

İspanya Savunma Bakanı: Putin silah olarak enerji kesintisini kullanacak ve zor bir kış geçecek

Kaynak: AA

ABONE OL

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "uluslararası topluma karşı yeni bir silah olarak enerji kesintisini kullanacağını ve zor bir kış geçeceğini" söyledi.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Burgos'ta Silahlı Kuvvetler'e bağlı bir karargahı ziyareti sırasında basına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına ve bunun sonuçlarına karşı "birlik ve dayanışma" çağrısında bulundu.

İspanyol Bakan, "Rusya Devlet Başkanı Putin, uluslararası topluma karşı yeni bir silah olarak enerji kesintilerini uygulayacaktır. Bu da zor bir kışın geçeceğine işarettir." dedi.

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin aldığı ve 10 Ağustos'ta yürürlüğe giren enerji tasarruf planına göre, kamu binalarında, ticari alanlarda, büyük mağazalarda, havaalanları, tren ve otobüs garları gibi ulaşım altyapılarında, kültürel alanlarda, otellerde klima kullanımının yaz boyunca 27 derece ile sınırlandırılması, ayrıca saat 22.00'den sonra kamu binaları, mağazalar ve alışveriş merkezlerinin vitrinlerinin ışıklarının kapatılması gerekiyor.

Ayrıca kışın da klimalarda 19 dereceye kadar sınırlama getiren planın 1 Kasım 2023'e kadar uygulanması öngörülüyor.

Etiketler : ispanya rusya silah
Nispet gecesi

Nispet gecesi
Muhteşem bir düğün oldu

Muhteşem bir düğün oldu
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım
4. yıl kutlaması

4. yıl kutlaması
Ben sadece eleştirimi yaptım

Ben sadece eleştirimi yaptım
Gösterisine kurye getirdi

Gösterisine kurye getirdi
Fransız damada Türk düğünü

Fransız damada Türk düğünü
Ustalara saygı albümü

Ustalara saygı albümü
‘Zemheri' Orta Doğu'da

‘Zemheri' Orta Doğu'da

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes