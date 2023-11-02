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02 Kasım 2023 Perşembe 21:22:00 - Güncelleme:02 Kasım 2023 Perşembe 21:22:00

İspanya Savunma Bakanı açıkladı: Gazze'deki İspanyollar tahliye edilecek

Kaynak: AA

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İspanya Savunma Bakanı Robles, gerçekleştirdiği basına toplantısında Gazze'deki vatandaşlarının İsrail ve Mısır ile işbirliği içerisinde 2 gün içinde tahliye edileceğini açıkladı.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Gazze'deki vatandaşlarının ve ailelerinin 2 gün içinde tahliye edileceğini duyurdu.

Robles, basına yaptığı açıklamada, Gazze'deki İspanyolların, İsrail ve Mısır ile işbirliğinde Refah Sınır Kapısı'ndan bugün ve yarın tahliye edilmesi için her şeyin hazırlandığını belirtti.

Tahliyeler için mevcut durumda Kahire'de bir ekibin bulunduğunu aktaran Robles, havadan destek gerekmesi ihtimaline karşı İspanya'da Hava Kuvvetlerine bağlı bir ekibin de hazır bekletildiğini kaydetti.

Gazze'de yaklaşık 140 çifte vatandaşlığı olan İspanyol bulunduğunu ve onların aile üyeleriyle birlikte sayının 178'e kadar çıktığını belirten Robles, bunlardan bazılarının diğer yabancılarla birlikte başka yollardan Gazze'yi terk ettiğini dile getirdi.

Etiketler : Gazze tahliyesi İspanya Savunma Bakanı filistin israil
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