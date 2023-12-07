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07 Aralık 2023 Perşembe 17:24:00 - Güncelleme:07 Aralık 2023 Perşembe 17:24:00

İspanya ile ABD arasında casusluk krizi: İstihbaratçılar zorla sınır dışı edildi

Kaynak: AA

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İspanya'nın ABD ile casusluk krizi yaşadığı iki istihbarat görevlisini gizlice sınır dışı ettiği öne sürüldü. El Pais gazetesi, "Washington için çalışan CNI casusları nedeniyle" İspanya ile ABD arasında yaşanan krizin iki ülke ilişkilerinde önemli sonuçlar doğurduğunu ancak olayın büyütülmesinden kaçınıldığı için ABD'li ajanların ülkeyi terk etmek zorunda bırakılmalarının gizli tutulduğunu ileri sürdü.

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinin, bilgi casusluğu krizi yaşadığı ABD'ye tepki göstererek iki istihbarat görevlisini ülkeyi terk etmeye zorladığı ileri sürüldü.

El Pais gazetesi, Madrid'deki ABD Büyükelçiliği'nde görevli, İspanya Ulusal İstihbarat Merkezi (CNI) ile doğrudan ilişkileri bulunan iki Amerikan ajanının "gizlice İspanya'dan sınır dışı edildiğini" duyurdu.

Gazete, "Washington için çalışan CNI casusları nedeniyle" İspanya ile ABD arasında yaşanan krizin iki ülke ilişkilerinde önemli sonuçlar doğurduğunu ancak olayın büyütülmesinden kaçınıldığı için ABD'li ajanların ülkeyi terk etmek zorunda bırakılmalarının gizli tutulduğunu ileri sürdü.

Basına geç yansıyan olayın aslında İspanya ile ABD arasında ciddi sorunlar yarattığını iddia eden El Pais, Savunma Bakanı Margarita Robles'in yaz sonrasında ABD'nin Madrid Büyükelçisi Julissa Reynoso'yu çağırıp "iki müttefik ülke arasında düşmanca ve olağan dışı kabul edilen bu eylemden dolayı açıklama istediğini" yazdı.

Gazete, ayrıca Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in de ABD'li Büyükelçi ile görüşerek İspanyol hükümetinin duyduğu rahatsızlığı ilettiğini öne sürdü.

Diğer yandan basına bugün açıklamada bulunan Bakan Robles, İspanya ve ABD'nin "NATO'da ve diğer birçok kurumda işbirliği yaptıklarını, iki dost ve müttefik ülke olduklarını, aralarındaki sorunları konuşarak, karşılıklı diyalogla çözebileceklerini" söyledi.

Robles, ayrıca iki CNI çalışanı hakkındaki soruşturmanın gizli yürütüldüğünü, İspanyol yargısına güvenlerinin tam olduğunu ifade etti.

İspanyol basınında hafta başında yayımlanan, Savunma Bakanı Margarita Robles tarafından doğrulanan haberlerde ABD'ye gizli belge kaçırdıkları tespit edilen iki CNI çalışanı hakkında soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı.

Çok gizli belge ve bilgileri ABD istihbaratına verdikleri iddiasıyla CNI'den uzaklaştırılan iki İspanyol ajandan birinin tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiği, diğerinin ise şartlı serbest bırakıldığı bilgisi paylaşılmıştı.

Etiketler : İSPANYA ABD AZINLIK SINIR DIŞI KRİZ
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