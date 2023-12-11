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11 Aralık 2023 Pazartesi 15:45:00 - Güncelleme:11 Aralık 2023 Pazartesi 15:45:00

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Gazze'de ateşkes ve Uluslararası Barış Konferansı talebini yineledi

Kaynak: AA

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İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde "acil ateşkes ve İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara kalıcı çözüm olarak Uluslararası Barış Konferansı düzenlenmesi" taleplerini tekrarladı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Konseyi Toplantısı'na katılan Albares, basına yaptığı açıklamada, "Gazze'de mevcut durumda insani felaket yaşandığını ve bugünkü toplantıların öncelikli konusunun bu olacağını" söyledi.

"Sivil halka yardımların sağlanmasının garanti edilmesi ve AB kurumlarının bölgeye yaptığı yardımların zamanında ulaşabilmesi için bir kez daha ateşkes talebimizi yineleyeceğiz." diyen Albares, şunları kaydetti:

"Uluslararası Barış Konferansı fikrini de tekrar masaya koyacağız çünkü bu şiddet sarmalını bir an önce durdurmakla kalmayıp sonrasını da düşünmeliyiz. Bu şiddetin ve tamamen kabul edilemez olan binlerce Filistinli sivilin ölümünün bir daha asla görülmemesi için neler yapabileceğimizi düşünmek zorundayız."

AB dışişleri bakanlarının, "Hamas'ın finansmanını engellemeye yönelik yaptırımların yanı sıra Batı Şeria'da şiddet içeren eylemlerde bulunan Yahudi yerleşimcilere yönelik yaptırımları da" görüşeceğini aktaran Albares, İspanya'nın her iki girişimi de desteklediğini ifade etti.

Öte yandan Albares'in ikili siyasi, ticari, kültürel işbirliğini güçlendirmek amacıyla 13 Aralık'ta Fas'a gideceği, Dışişleri Bakanı Nasır Burita ve bazı yetkililerle görüşeceği bildirildi.

Etiketler : ispanya jose manuel albares gazze filistin israil ateşkes
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