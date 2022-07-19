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19 Temmuz 2022 Salı 14:40:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2022 Salı 14:40:00

İspanya Başbakanı Sanchez, Avrupa'nın Draghi gibi bir lidere ihtiyacı olduğunu söyledi

Kaynak: AA

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, birçok krizle karşı karşıya olan Avrupa'nın İtalya Başbakanı Mario Draghi gibi bir lidere ihtiyacı olduğunu belirtti.

Sanchez, ABD merkezli yayın kuruluşu Politico'ya yazdığı makalede, İtalya'daki hükümet krizi dolayısıyla başbakanlıktan istifa etmenin eşiğindeki Draghi'nin, İtalya ve Avrupa Birliği'ne yaptığı katkıları ve gösterdiği liderliği övdü.

Mario Draghi ile Avrupa Merkez Bankasının başkanlığını yaptığı sırada tanıştığını söyleyen İspanya Başbakanı Sanchez, Draghi'nin 2009'da baş gösteren Avrupa borç krizini çözmede kilit rol oynadığını dile getirdi.

Mevkidaşından övgüyle bahseden Sanchez, Draghi'nin fikirlerinin, Avrupa kıtasının karşı karşıya kaldığı zorlukların aşılmasında yol gösterici olduğunu belirtti.

Sanchez, İtalya Başbakanı Draghi'nin, Kovid-19 salgını sürecinde ortak aşı alımına ve Dijital Kovid Sertifikası'nı onaylamaya yönelik tutumu ile "Avrupalılığını" ortaya koyduğunu ve Birlik ülkelerine petrol ve doğal gaza tavan fiyatı uygulaması getirme gibi önerilerde bulunarak Avrupa'nın enerji krizinin çözülmesine öncülük ettiğini kaydetti.

Draghi'nin "zeki, yaratıcı ve yapıcı" görüşlerinin Avrupa'nın şu anda ihtiyaç duyduğu fikir birliği atmosferine katkı sağlayacağını vurgulayan Sanchez, kıtanın Draghi gibi bir lidere ihtiyacı olduğunu söyledi.

İtalya'daki hükümet krizi

İtalya'da koalisyon ortaklarından 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S), 14 Temmuz'da parlamentodaki bir oylamada, parçası olduğu Draghi hükümetinin hazırladığı ekonomik yardım paketine destek vermemesiyle siyasi kriz çıkmıştı. Başbakan Draghi, M5S'nin hükümetin hazırladığı programa destek vermemesi nedeniyle geniş katılımlı koalisyon hükümetini oluşturan birlikteliğin bozulduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya istifasını sunmuştu.

Cumhurbaşkanı Mattarella ise Başbakan Draghi'nin istifasını kabul etmemiş ve kendisinden bu konuda parlamentoya bilgi vermesini istemişti.

Mattarella'nın talebi doğrultusunda Draghi'nin yarın parlamentonun üst kanadı Senato ve alt kanat Temsilciler Meclisi'nde birer konuşma yapıp güvenoyu arayacağı belirtildi. Draghi hükümetinin geleceği yarın yapılacak güven oylamalarından sonra belli olacak.

Etiketler : İTALYA ABD Sanchez
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