  • BIST
    1084.95
  • Dolar
    7,3911
  • Euro
    8,7538
  • Altın
    460,8380
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hindistan yüzlerce uygulamayı yasakladı!
ABD'de koronavirüs kabusu sürüyor! Son 24 saatte 1136 ölü
TEKNOFEST 2020 Roket Yarışları Tuz Gölü'nde başladı!
Dışişleri'nden çok sert 'Charlie Hebdo' tepkisi: Kabul edilemez
Elon Musk dünyanın üçüncü en zengin insanı oldu
PSG'de 3 futbolcu koronavirüse yakalandı
ÖSYM Başkanı açıkladı! Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar ayrı salonlarda sınava alınacak
Başkan Erdoğan, Külliye'de Trabzonspor yönetimini kabul etti
MHP Lideri Bahçeli'den 'idam cezası' açıklaması!
Yeni Malatyaspor, Zeki Yavru'yu transfer etti
Ersin Tatar'dan sert tepki!
Ankara Nallıhan'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Libya'nın Terhune kentindeki bir arazide toplu mezar bulundu
'İlk Bilecikli' bulundu... DNA'sı incelenecek
Bakan Selçuk duyurmuştu... 81 ilde EBA Destek Noktası kuruldu
16 yaşındaki genç dehşet saçtı! Yaşlı adamı, tabanca kabzasıyla döverek öldürdü
Suudi Arabistan hava sahasını BAE ve İsrail'e açtı
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan Giresunlulara balıkçı barınağı müjdesi
Türkiye'nin en çok itibar gören meslekleri belli oldu
AK Partili eski milletvekili Mücahit Pehlivan hayatını kaybetti
Müziği bıraktı, manav olmaya karar verdi
Arisaka-30 isimli Japon tüfeği Çanakkale Savaşları'nda kullanılmış!
Hafter milisleri ateşkesi ikinci kez ihlal etti
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor
02 Eylül 2020 Çarşamba 14:37:00 - Güncelleme:02 Eylül 2020 Çarşamba 14:37:00

İsmail Heniyye 27 yıl sonra Lübnan'da! Filistinli mültecilerle buluşacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Lübnan'la dayanışma ve ülkedeki Filistinli mültecilerle buluşmak üzere 27 yıl aradan sonra Beyrut'a geldi.

Heniyye'ye eşlik eden Hamas'ın Filistin diasporasından sorumlu yurt dışındaki yöneticisi Mahir Salah, AA'ya yaptığı açıklamada, Heniyye'nin zor bir dönemden geçen Lübnan'la dayanışma ve Filistinli mülteciler ile bir araya gelmek için Beyrut'ta bulunduğunu söyledi.

Heniyye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla sekteye uğrayan Arap ve İslam ülkelerine yönelik turu kapsamında Lübnan Cumhurbaşkanlığı, Meclis Başkanlığı ve siyasi makamlarla temaslarda bulunacağını aktaran Salah, Lübnanlı yetkililerle yapılacak görüşmelerde ülkedeki Filistinli mültecilerin hak ve çıkarlarının ele alınacağını belirtti.

Salah, Lübnan'daki mülteci kamplarında Filistin davası için büyük fedakarlıklarda bulunan mülteciler ilede görüşmeler olacağını kaydetti.

İsmail Heniyye'nin, 27 yıl aradan sonra ziyaret ettiği Lübnan'da yaklaşık bir hafta temaslarda bulunması bekleniyor.

LÜBNAN'DAKİ FİLİSTİNLİLERİN SAYISI VE HAYAT KOŞULLARI

Filistinliler, Lübnan'ın farklı bölgelerinde yer alan El-Biddavi, Burc el-Baracne, Sabra ve Şatilla, Ayn el-Hilve, Nehru'l-Barid, Raşidiyye, Burc eş-Şemali, El-Bas, Vifel, Miye Miye, Dbaye ve Mar İlyas kamplarında çok zor şartlar altında hayatlarını sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre, Lübnan'da 483 binden fazla Filistinli mülteci yaşıyor ancak kayıtlı olmayanlarla birlikte bu rakamın 600 bine kadar çıktığı söyleniyor.

Lübnan nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan bu mültecilerin yarıdan fazlası (yüzde 62), altyapı ve sosyal imkanların çok kısıtlı olduğu 12 mülteci kampında yaşarken geri kalanlar ise kamp çevresinde ve ülkenin farklı bölgelerinde ikamet ediyor.

Mültecilerin statüsüne ilişkin 1951 Sözleşmesi ve 1967 Protokolü'ne taraf olmadığı için mültecilerin haklarının korunması konusunda sorumluluk kabul etmeyen Lübnan, İsrail'den sonra Filistinli mültecilerin en fazla hak ihlaline maruz kaldığı ülke konumunda.

Nüfusunun yarısı 25 yaşın altında olan bu kampların iç güvenliği, farklı Filistinli gruplar tarafından sağlanıyor. Bazı kamplarda bu gruplar tarafından oluşturulan ortak güvenlik birimleri bulunuyor. Yabancılar için girişlerin izne tabi tutulduğu kampların giriş ve çevresinde Lübnan ordusu görev yapıyor.

Altyapısı olmayan kamplarda, en büyük sorunların başında su ve elektrik sıkıntısı geliyor. Nüfus artışının hızla devam etmesi de eğitim ve sağlık imkanlarının her geçen gün daha da yetersiz kalmasına neden oluyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER