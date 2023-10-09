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09 Ekim 2023 Pazartesi 19:07:00 - Güncelleme:09 Ekim 2023 Pazartesi 19:07:00

İslami Cihat Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail hedeflerini vurdu

Kaynak: AA

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Filistin İslami Cihat Hareketi, Lübnan'ın güneyinde bulunan İsrail unsurlarını vurduğunu açıkladı.

Filistin İslami Cihat Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı üstlendi.

Lübnan'daki Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Al Mayadeen Televizyonunun internet sitesi, İslami Cihat Hareketi tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

"Lübnan'ın güneyinden İsrail'in işgali altındaki Filistin'e yönelik sızma girişiminin" üyeleri tarafından gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, yaşanan çatışmada 7 İsrail askerinin yaralandığı iddia edildi.

İsrail ordusu daha önce Lübnan sınırından ülkeye sızmaya çalışan bazı silahlı şüphelilerin öldürüldüğünü duyurmuştu.

HİZBULLAH'TAN TARAFSIZ DEĞİLİZ AÇIKLAMASI

İsrail ordusu, dün Lübnan'dan İsrail'deki bir askeri gözlem noktasına roketle saldırı yapıldığını duyurmuş, saldırıya topçu atışlarıyla karşılık vermişti.

Lübnan'daki Hizbullah da İsrail sınırındaki askeri noktaya yapılan saldırıyı üstlenmişti. İsrail'in düzenlediği saldırıda 2 çocuk yaralanmıştı.

Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin, dün yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarında "tarafsız olmadıklarını" söylemişti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, bugün Hizbullah'ın İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara müdahil olmaması yönünde "şartlı güvence" aldıklarını belirtmişti.

İsrail ordusunun, bugün Lübnan sınırından ülkeye sızmaya çalışan bazı silahlı şüphelilerin öldürüldüğünü açıklamasının ardından Lübnan'daki Hizbullah Hareketi Basın Sorumlusu Rana Sahili, sızma girişimiyle ilgili herhangi bir bağlantılarının bulunmadığını duyurmuştu.

Etiketler : Filistin İslami Cihat Lübnan İSRAİL
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