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17 Ekim 2021 Pazar 18:45:00 - Güncelleme:17 Ekim 2021 Pazar 18:45:00

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan camiye düzenlenen terör saldırısına kınama

Kaynak: AA

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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Afganistan'ın Kandahar vilayetinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan (İİT), yapılan yazılı açıklamada, Kandahar vilayetinde bir caminin hedef alındığı terör saldırısının en ağır şekilde kınandığı belirtildi.

İİT'nin her türlü terör saldırısı karşısındaki tutumunun sabit olduğu kaydedilen açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziye ve yaralılara şifa dileğinde bulunulduğu ifade edildi.

SALDIRIYI 2 İNTİHAR BOMBACISI DÜZENLEDİ

Kandahar'da Şii topluluğuna ait Fatimiyye Camisi'nde, 15 Ekim'de cuma namazı sırasında 2 intihar bombacısının düzenlediği saldırıda 47 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

Ülkede geçen hafta da Kunduz vilayetinde bulunan bir camiye bombalı saldırı düzenlenmiş, 46 kişi hayatını kaybetmişti.

Kunduz'daki saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Etiketler : islam işbirliği teşkilatı terör saldırısı cami saldırısı kınama intihar bombacısı
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