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21 Temmuz 2023 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2023 Cuma 10:00:00

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı kınadı

Kaynak: AA

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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in ayaklar altına alınmasına tepki gösterdi.

İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu provokatif eylem kınandı ve bu aşağılık eylemin vahim sonuçlarına rağmen İsveç makamlarının, bu tür eylemlere izin vermeye devam etmesinden derin hayal kırıklığı duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, İİT Yürütme Kurulunun 2 Temmuz'da gerçekleştirdiği olağanüstü toplantının kapanış bildirisinde yer alan ve "bu tür provokatif eylemlerin Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 19 ve 20. maddelerinin ruhuna aykırı olduğu ve düşünce ifade özgürlüğü bahanesiyle hiçbir şekilde haklı gösterilemeyeceği" yönündeki ifadeye atıfta bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, İsveç makamlarına "bu tür tehlikeli provokatif eylemlerin tekrarlanmaması için aşırılık yanlısı gruplara ve kişilere izin verilmemesi" çağrısında bulunuldu.

İsveç'te daha önce de Kur'an-ı Kerim yakan Irak asıllı Salwan Momika, dün Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim ve Irak bayrağını ayaklarının altına alarak İslam dinine hakaret etmişti.

Etiketler : islam işbirliği teşkilatı kuranı kerim saldırı kınama isveç
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