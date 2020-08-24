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24 Ağustos 2020 Pazartesi 22:10:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2020 Pazartesi 22:10:00

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Useymin: İşgal bitmeden İsrail'le normalleşme sağlanmayacak

Kaynak: AA

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İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, Filistin topraklarının tamamında İsrail işgali sona ermeden normalleşmenin sağlanmayacağını belirtti.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, Filistin topraklarının tamamında İsrail işgali sona ermeden normalleşmenin sağlanmayacağını bildirdi.

İİT Genel Sekreteri Useymin, yaptığı yazılı açıklamada, "Örgütün (İİT) üye devletleri ile İsrail işgal devleti arasında ilişkilerin normalleşmesi, Kudüs de dahil olmak üzere 1967'den beri işgal edilen Arap ve Filistin topraklarının tamamında İsrail işgalinin sona ermesine kadar sağlanamayacak." dedi.

Filistin ve Kudüs meselesinin örgütün merkezi davası olduğunu vurgulayan Useymin, Filistin davasının desteklenmesi ve 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulması için tüm çabalara destek verdiklerini ifade etti.

Filistin meselesinde yapılan istişarelerde 2002 yılında Beyrut'taki Arap zirvesinde kabul edilen Arap Barış Girişimi'ne, özellikle de başkenti Kudüs olan tam egemen bir Filistin devletinin kurulması sonucuna varıldığını ifade etti.

Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul ettiği Arap Barış Girişimi bildirisiyle 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmeyi reddettiklerini ilan etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

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