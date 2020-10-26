  • BIST
    1190.63
  • Dolar
    7,9839
  • Euro
    9,4501
  • Altın
    486,5820
İstanbul
13 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Türkiye, İslam dünyasını temsil ediyor"
İslam düşmanı Macron ve avanesine tepkiler çığ gibi: Frankofoni zirvesini iptal edin
Aliyev'den Ermenistan'a ücretsiz silah gönderen devletlere sert tepki!
Fransa'ya tepki olarak Türk bayrağı taşıdılar
Libya'dan Türkiye açıklaması: İş birliği devam edecek
Afrika'da son 24 saatte 9 bin 85 kişide Kovid-19 tespit edildi
Macron'un skandal sözlerinden sonra Fransa'ya siber saldırılar düzenlendi
Kamuya 100 bin personel! Binlerce kişiye iş kapısı açılıyor
Ermenistan, üçüncü kez ilan edilen ateşkesi ihlal etti
Trump destekçileriyle, ırkçılık karşıtı göstericiler kavga etti
Ankara'da hastaneye taşlı saldırı! Çevik kuvvet ekipleri 20 kişiyi gözaltına aldı
Şili'de halk anayasanın yeniden yazılmasını istedi
Trafiğe çıkacaklar dikkat! Meteoroloji uyardı
Kuzenini tüfek ve bıçakla yaraladı; ardından duş aldı
Azerbaycan ile Ermenistan arasında geçici ateşkes yürürlüğe girdi
Avustralya'nın Victoria eyaletinde haziran başından bu yana ilk kez vaka görülmedi
Bulgar Başbakan Borisov'un korona testi pozitif çıktı
Azerbaycan ve işgalci Ermenistan ateşkes konusunda anlaştı
Aliyev'den flaş açıklama: 100'den fazla yerleşim yerini işgalden kurtardık
İçişleri'nden flaş açıklama: Örgüte katılım en düşük seviyede
Maskeniz nemlendiğinde değiştirin
Türkiye'den Fransa'ya çifte standart tepkisi: İfade özgürlüğü yok sayılmaktadır
Fuat Oktay'dan Winders'a sert tepki: Avrupa bunları bünyesinden atmalıdır
Açelya Akkoyun: En şanslı ülkelerdeniz
26 Ekim 2020 Pazartesi 08:37:00 - Güncelleme:26 Ekim 2020 Pazartesi 08:39:00

İslam düşmanı Macron ve avanesine tepkiler çığ gibi: Frankofoni zirvesini iptal edin

Kaynak: AA

ABONE OL

Tunuslu milletvekili Yasin el-Ayari, İslam düşmanlığının ayyuka çıktığı Fransa'ya tepki olarak Frankofoni zirvesinin iptal edilmesini istedi.

Tunus Parlamentosu'ndaki bağımsız milletvekili Yasin el-Ayari, Fransa'da Hz. Muhammed'e ve Müslümanların inançlarına hakaret edilmesine tepki olarak, Tunus'ta düzenlenmesi planlanan Frankofoni zirvesinin iptal edilmesini istedi.

Facebook hesabından açıklama yapan Ayari, "Fransız kültürünün, seçim kaygısıyla farklı kültürlere baskı uyguladığı, inançlarımızla alay edilmesine ve aşağılanmasına izin verdiği bir ortamda, Frankofoni zirvesinin Tunus topraklarında yapılmasını kabul etmenin küstahlık olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Ayari, Fransız siyasetçilerin, Müslümanların inançlarını aşağıladığı ve Fransız vatandaşı Tunuslulardan kendi kültürlerini bir kenara bırakarak zorunlu olarak asimile olmalarını istediği bir zamanda, Frankofoni zirvesini memnuniyetle karşılamanın mantıksız olduğunu kaydetti.

"Ötekinin kültürüne karşı çıkanlar hangi hakla kendi kültürlerini yayabilirler." değerlendirmesine yer veren Ayari, Cumhurbaşkanı Kays Said'den bir milletvekili değil bir seçmen olarak söz konusu zirvenin iptal edilmesini isteyeceğini aktardı.

İnanç ve "ötekinin" kültürünü aşağılama temelindeki ırkçılığın, ifade özgürlüğü değil bir suç olduğunu vurgulayan Ayari, bugün Fransa'nın bu suçu işlediğini, geçen yüzyılda da Yahudi azınlıkların aynı durumla karşılaştığını ifade etti.

Ayari, Cumhurbaşkanının bu konuda kararlı bir tavır almaması durumunda kendilerinin de zirveyle ve Fransa ile ilgili hakaret içerikli karikatürler yayımlayacaklarını belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said ile Uluslararası Frankofoni Örgütü Genel Sekreteri Louise Mushikiwabo arasında geçen Mayıs ayındaki görüşmelerin ardından, Tunus'ta 12-13 Aralık'ta yapılması planlanan zirve, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenmişti.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmesinin ardından, siyasetçilerin büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması tartışma ve İslam dünyasında protestolara yol açtı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron son dönemdeki bir açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan geri durmayacaklarını söylemişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER