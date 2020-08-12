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12 Ağustos 2020 Çarşamba 15:52:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2020 Çarşamba 15:52:00

İskoçya'da şiddetli yağışlar trenin raydan çıkmasına neden oldu

Kaynak: İHA

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skoçya'nın Stonehaven kentinde şiddetli yağış nedeniyle tren raydan çıktı, çok sayıda ambulans olay yerine sevk edildi

İskoçya'da Stonehaven'da yolcu treni raydan çıktı. Tren kazasının ardından aralarında hava ambulansının da bulunduğu 30 acil yardım aracı olay yerine sevk edildi.

İskoçya’da şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel trenin raydan çıkmasına neden oldu. Acil servis birimleri trenin raydan çıktığı ülkenin doğu kıyısındaki Stonehaven’da çalışmalara başladı. İngiliz ulaştırma polisi, kazanın Abedrdeenshire hattında meydana geldiğini ve polis memurlarının sabah saat 09.43’te olay yerine çağrıldığını duyurdu. Olay yerine hava ambulansı da dahil olmak üzere 30 acil durum aracının gittiği açıklandı. Kazanın olduğu yerden yükselen dumanları gösteren videolar sosyal medya üzerinden yayılınca korkuya neden oldu. Can ve mal kaybına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon tren kazasıyla ilgili "son derece ciddi bir olay" açıklaması yapmakla yetindi. Basının olay yerine intikal etmesini engellemeye yönelik karar alındı. Olay mahallinde kolluk kuvvetlerine tıbbi yardım ekiplerinin yanı sıra itfaiyenin de yardım ettiği görüldü.

İskoçya’nın doğu ve kuzey bölgelerinde bir aydır devam eden yağmurlar nedeniyle zor günler yaşanıyor.

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