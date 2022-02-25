İşgalin simgesi ilk kez konuştu... Sözleri kan dondurdu

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25 Şubat 2022 Cuma 13:38:00 - Güncelleme:25 Şubat 2022 Cuma 13:39:00

İşgalin simgesi ilk kez konuştu... Olena Kurilo: Asla Putin'e boyun eğmeyeceğim!

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu ikinci gününde sürerken, bombardıman sivil yerleşim yerlerini de hedef alıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında Harkiv kentinde düzenlenen bir hava saldırısı sonrası, yaralanan ve fotoğrafı dünya kamuoyunda geniş yankı uyandıran Olena Kurilo, 'Böyle bir şeyin olabileceğini hiç düşünmemiştim. Şoktayım acı hissetmedim. Bu hayatta böyle bir şeyin gerçekten olacağını hiç düşünmemiştim.' dedi.

Olena Kurilo, Rusya Ukrayna savaşının simgesi oldu. Yüzü kanlar içinde kalan Kurilo, ilk kez konuştu. Sözleri kan dondurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu ikinci gününde sürerken, bombardıman sivil yerleşim yerlerini hedef alıyor.

Tüm dünya o anları nefesini tutarak izledi. Ukrayna'nın Chuguev şehrinde evi bombalanan ve savaşın simgesi olan Olena Kurilo, yaşadığı dehşeti şu sözlerle özetledi:

Böyle bir şeyin olabileceğini hiç düşünmemiştim. Şoktayım acı hissetmedim. Bu hayatta böyle bir şeyin gerçekten olacağını hiç düşünmemiştim. Biz savaşla ilgili şiirler yazdık. Ben bir yönetmenim, eğitimciyim. Tarih okuduk ama bunun bizim topraklarımızda olabileceğini hiç düşünmedik.

Evim tamamen yıkıldı; pencere yok, kapı yok, bir kapımız uçtu. Hatta zemin bile tamamen yırtıldı. Çok şanslıyım. Hayatta kalabilmemi sağlayan güçlü bir koruyucu meleğim olmalı.

Yine de ayağa kalkıp gideceğim, elimden geldiğince tüm enerjimle Ukrayna için her şeyi yapacağım. Her zaman ve sadece ülkemin yanında olacağım...

Etiketler : Kurilo UKRAYNA RUSYA SAVAŞ
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