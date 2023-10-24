İşgale ABD takviyesi

Afganistan, Irak ve Suriye'yi 'demokrasi' ve 'terör' bahanesiyle kan gölüne çeviren ABD, Gazze'yi de aynı ateşin içine atacak. İsrail ordusu, bölgedeki yeni katliamlar için ABD askerlerini beklediğini açıkladı.

Geçtiğimiz hafta Tel Aviv'e giderek İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu ile kucaklaşan ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e tam destek verdiklerini açıklamıştı. Çatışmaların sürdüğü 7 Ekim'den bu yana İsrail'e silah ve hava savunma sistemi yığan ABD'nin bölgeye asker de göndereceği duyuruldu.

ABD GÜÇLERİ BEKLENİYOR

Savaşın ilk anından itibaren Akdeniz'e savaş uçağı gemisini gönderen ABD, bunun yanında Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sistemi bataryası ile Patriot sistemlerinin de sevkinin yapılacağını duyurmuştu. ABD'nin son planının ise Amerikan askerlerinin bölgeye göndermek olduğu açıklandı. İsrail'in kara harekâtı için ABD kuvvetlerini beklediği ifade edildi.

MUTABIK KALDILAR

İsrail ordu radyosundan yayımlanan haberde, "ABD, İran'ın bölgedeki güçlerine yönelik saldırılarının artması endişesiyle kara manevrasına hazırlık olarak Ortadoğu'ya takviye Amerikan kuvvetleri göndermeyi planladığını İsrail'e bildirdi" ifadesi kullanıldı. Haberde, tahminlere göre takviye ABD güçleri gönderilene kadar beklenmesi ve kara harekatının ertelenmesi konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

Bu arada AP'nin geçtiği habere göre, kara harekatına yardım için gönderilen ABD askerleri arasındaki subaylardan biri, daha önce DEAŞ'a karşı görev yapan özel harekat timlerinin komutanı ve Felluce ile Irak'taki şehir çatışmalarında bulunan Deniz Piyade Korgeneral James Glynn.

VAROLUŞSAL BİR TEHDİT

Gazze'de çatışmalar hız kesmeden devam ederken İsrail'de eleştiri okları İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya çevrildi. İsrail gazetesi Haaretz, 'Netanyahu İsrail'in hayatta kalmasına yönelik varoluşsal bir tehdittir' manşeti ile okurlarının karşısına çıktı. Gazete, Netanyahu'nun suçu İsrail ordusunun üzerine yıkmak için bir kampanya yürüttüğünü belirtti. Yediot Ahronot gazetesi ise Netanyahu ile İsrail ordusu arasında güven krizi bulunduğunu, bu durumun Gazze savaşında ortak karar almayı zorlaştırdığını aktardı. İsrail'de 1442 kişinin katıldığı ankette ise yüzde 66 oranında bir rakam Netanyahu'nun istifasını istedi.

HERZOG'DAN SKANDAL MANİPÜLASYON

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD merkezli SkyNews televizyon kanalına röportaj verdi. Herzog, iki belge göstererek "Bu El Kaide malzemesi. Biz hem DEAŞ'la hem El Kaide ile hem de Hamas ile mücadele ediyoruz" dedi. Herzog, kimyasal silah üretim kılavuzu olarak gösterdiği bir kartın da Hamas üyelerinin üzerinden çıktığını iddia etti. Ancak Herzog'un, Hamas üyelerinin üzerinden çıktığını iddia ettiği belgenin 2010'da bir internet sitesine yüklendiği tespit edildi. Belgenin, internetten herkes tarafından rahatlıkla indirilebileceği anlaşıldı. Herzog'un gösterdiği ve SkyNews tarafından sansürlenen bir diğer belgenin ise 2000'li yıllardan itibaren internetten indirilebildiği belirlendi. Ayrıca sansürlenerek gösterilen belgenin, yine SkyNews tarafından 2018 yılında sansürlenmenden yayınlandığı da tespit edildi.

ABD ÜSLERİNE SİHA SALDIRISI

Suriye'nin güneyindeki 3 ABD üssüne ve Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Haseke ilinde bulunan Robarya ABD Üssü'ne, aidiyeti bilinmeyen SİHA'larla saldırılar düzenlendi. Saldırılarda maddi hasar meydana gelirken, can kaybı olup olmadığı açıklanmadı. ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenlerken konuşmasını yarım bırakarak 'Acil durum toplantısı'na katıldı.

2 KİŞİ DAHA SERBEST

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları sözcüsü, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğuna yanıt olarak iki esiri serbest bıraktıklarını açıkladı. İki rehinenin, sağlık sorunları olan Nurit Yitzhak ve Yocheved Lifshitz olduğu öğrenildi.

REHİNELER İÇİN SIZMA GİRİŞİMİ

İsrail ordusu, Hamas'ın elindeki rehineler için Gazze'ye girdiğini açıkladı. Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, 'Rehineler için sınırlı kara operasyonu yapılıyor' dedi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki "silahlı hücreleri yok etmek, kayıplar ve kaçırılanlarla ilgili bilgi edinmek" amacıyla bölgeye sızma operasyonu düzenledi. Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, şu ana kadar 222 İsrailli esirin kimliğini tespit ettiklerini ve Gazze'de rehin tutulduklarına dair ailelerine bilgi verdiklerini söyledi. Bunun tüm esirlerin toplam sayısı olmadığına işaret eden Hagari, "Kaçırılan kişilerin güvenli bir şekilde evlerine dönmesi için askeri, istihbari ve siyasi her türlü yöntemle çalışmaya devam edeceğiz. Bu savaşın amacı bu" dedi. İsrail'in sızma girişimine Hamas güçleri karşılık verdi. El Kassam Tugayları'na göre, Hamas savaşçıları pazar günü Gazze Şeridi'ne sızan İsrail gücüyle çatışmaya girdi.

GERİ PÜSKÜRTÜLDÜLER

Grup, sızmanın Güney Gazze bölgesindeki Han Yunus'un doğusunda gerçekleştiğini veİsrail güçlerinin püskürtüldüğünü duyurdu. İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ise "Kara harekatı son savaş olmalı. Bu, bir ay, 2 ay, 3 ay sürebilir ama sonunda Hamas kalmayacak" ifadelerini kullandı.

BİR GECEDE 400 SİVİL KATLEDİLDİ

Gazze'deki çatışmalarda 17 gün geride kalırken, İsrail ordusu önceki gece Gazze'nin çeşitli bölgelerine şimdiye kadarki en büyük saldırılarından birini gerçekleştirdi. Bu saldırılarda çoğu çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan 400 Filistinliyi öldürüldü. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ölü sayısının 5 bin 87'ye yükseldiğini açıkladı. Ölenlerden 2 bin 55'i çocuk, 1119'u kadın. Ayrıca 57 sağlık personeli, 23 gazeteci öldü, 12 hastane ile 32 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı, 32 cami de yıkıldı.

DÜNYA, FİLİSTİN İÇİN YÜRÜDÜ

İsrail'in Gazze'deki vahşetine karşı dünya ayağa kalktı. ABD, Almanya, Kanada, İsveç ve Lübnan'ın da aralarında bulunduğu pek çok ülkede Gazze'ye destek yürüyüşleri yapıldı. Binlerce kişi Filistin bayrakları ile İsrail'in katliamlarını protesto etti, öldürülen çocuk ve kadınlar için anma töreni düzenlendi.

DESTEĞE HAZIRIZ MESAJI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin, İsrail-Filistin arasındaki çatışmaların tırmanması halinde Ortadoğu'daki Amerikan güçlerini ve personellerini korumaya hazır olduklarını bildirdi. Blinken, "Kuvvetlerimizin ateş altında kalmasını istemiyoruz ama böyle bir şey olursa, buna hazırız" dedi.