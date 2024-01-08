VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Tunç: Fatih Camii saldırısıyla ilgili soruşturma çok yönlü devam etmektedir
Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli
Ömer Çelik, Fatih Camii'nde gerçekleşen provokatif saldırıyı lanetledi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih Camii'ndeki saldırıyı kınadı
ABD üslerine roket ve İHA'lı saldırı
İşgal ordusunun Gazze travması: Ruh sağlığı için 538 milyon dolarlık ödenek
08 Ocak 2024 Pazartesi 22:02:00 - Güncelleme:08 Ocak 2024 Pazartesi 22:02:00

İşgalde yeni aşama: Katil İsrail asker sayısını azaltacak

Kaynak: AA

ABONE OL

İşgalci İsrail ordusunun Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze işgalinde 'yeni ve daha az yoğun aşamaya geçildiği'ni ve bölgedeki asker sayısını azaltacaklarını söyledi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, ülkesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik işgalinde "yeni ve daha az yoğun bir aşamaya geçtiğini" belirtti.

Hagari, Gazze'deki duruma ilişkin ABD merkezli The New York Times gazetesine konuştu.

İsrail ordusunun, Gazze'ye yönelik işgalinde "yeni ve daha az yoğun bir aşamaya geçtiğini" söyleyen Hagari, İsrail'in daha az kara birliği ve hava saldırısı içeren bir harekata geçmeye başladığını aktardı.

Hagari, "savaşın aşama değiştirdiğine" işaret ederek, bu ay başlayan süreçle ülkesinin Gazze'deki asker sayısını azaltmaya devam edeceğini kaydetti.

İsrail Ordusu'nun "geniş çaplı manevralar yerine daha hedefe yönelik baskınlar" düzenlemeye yönelmesiyle, Gazze'nin kuzeyindeki saldırıların yoğunluğunun azalmaya başladığını belirten Hagari, İsrail'in özellikle Han Yunus ve Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Balah şehrine odaklanacağını söyledi.

Hagari, İsrail'in yerinden edilmiş insanlar için çadırlar da dahil olmak üzere "daha fazla insani yardımın Gazze'ye girmesine izin vermeyi hedeflediğini" ifade ederek, ülkesine yönelik "soykırım" suçlamalarını reddetti.

İsrail'in, sivil ölümleri önlemek için her türlü tedbiri aldığını iddia eden Hagari, Hamas'ın "askeri altyapısını sivil alanların içine yerleştirerek sivilleri tehlikeye attığını" öne sürdü.

Etiketler : İşgalci İsrail Sözcü Daniel Gazze işgali
Önce danıştı sonra yazdı

Önce danıştı sonra yazdı
Ailece hastanelik oldular

Ailece hastanelik oldular
İmajını yeniledi

İmajını yeniledi
"Disiplinli çalışırım"

"Disiplinli çalışırım"
Mehmetçik için tek yürek oldular

Mehmetçik için tek yürek oldular
Ebru Polat yapay zekalı klibiyle övündü: Türkiye'yi uzay çağına geçirdim

Ebru Polat yapay zekalı klibiyle övündü: Türkiye'yi uzay çağına geçirdim
Beşinci kez buluştular

Beşinci kez buluştular
Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı

Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı
Ünlü yönetmen Oliver Stone, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi "bir katliam görmediğini" söyledi

Ünlü yönetmen Oliver Stone, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi "bir katliam görmediğini" söyledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX