İşgalci Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırıyor

Batı Şeria'nın Nablus kentinde yer alan Lubben eş-Şarkiyye Köyü Yerel Meclis Başkanı Yakub Uveys, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fanatik Yahudi yerleşimcilerin köye saldırdıklarını belirtti.

Gece saatlerinde köye sızan fanatik Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait bir evi ve bir aracı ateşe verdiklerini ifade eden Uveys, saldırganların ayrıca Filistinlilerin evlerine İbranice sloganlar yazdıklarını kaydetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 460 Filistinli hayatını kaybetti.