İşgalci Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da bir okulu ateşe verdiler
Kaynak: AA
İşgalci İsrail'in Gazze'deki katliamları 47 gündür aralıksız sürerken, Batı Şeria'da da yerleşimci terörü durmak bilmiyor. Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait bir okulu ateşe verdi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları hız kesmeden devam ederken işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait bir okulu ateşe verdi.
El-Halil kentinin güneyindeki Zenuta köyünde Filistinli aktivist Adil el-Tıl, AA muhabirine, Yahudi yerleşimcilerin gayrimeşru yerleşim bölgelerinden gelerek Tecemmu Okulunu yakmaya çalıştıklarını söyledi.
Tahta ve çimentoyla yapılan, çatısı tenekelerle kaplanan 7 sınıflı okulun 3 sınıfının ateşe verildiğini belirten Tıl, 7 Ekim öncesinde okulda 32 öğrencinin eğitim gördüğünü, Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının artmasıyla yolların kapatıldığını ve öğretmenlerin okula gelemediğini, köy halkının göçe zorlandığını dile getirdi.
Tıl, işgalci İsrail güçlerinin ruhsatsız olduğu gerekçeyle söz konusu okulu daha önce 3 kez yıktığına dikkati çekti.
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