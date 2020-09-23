İşgalci İsrail'in zulmü devam ediyor

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23 Eylül 2020 Çarşamba 15:49:00 - Güncelleme:23 Eylül 2020 Çarşamba 15:49:00

İşgalci siyonistler, Filistinlilere ait yerleri yıkmaya devam ediyor

Kaynak: AA

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Filistinlilere ait birçok yerleşim yerlerini çeşitli bahanelerle yıkan İsrail askerleri, Batı Şeria'da bazı yapıları 'ruhsatsız' olduğu gerekçesiyle yıktı.

El-Halil’e bağlı Avva beldesi sakinlerinden Şahir Eş-Şeravne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldeye baskın düzenleyen İsrail askerlerinin, yapım aşamasındaki bir ev ile su deposunu yıktığını, çevredeki bazı elektrik direklerini ise söktüğünü belirtti.

Şeravne, belde arazilerinin Filistinlilerin özel mülkü olduğunu ancak İsrail makamlarının buraları ele geçirerek üzerine Yahudi yerleşim birimi inşa etmeyi hedeflediğini söyledi.

Öte yandan İsrail güçleri Beytullahim kentine bağlı Bettir beldesinde tarım arazilerindeki istinat duvarlarını, Tulkerim kentine bağlı Cubara beldesinde ise 900 metrekarelik bir düğün salonunu ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail makamları sadece geçen yıl işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 500'ü aşkın ev ve iş yerini yıktı.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

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