İşgalci İsrail'in zulmüne tepki

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08 Mayıs 2022 Pazar 08:01:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2022 Pazar 08:01:00

Arap Birliği: İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim planları etnik temizliktir

Kaynak: AA

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Arap Birliği, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin köylerini yıkma ve yeni yerleşim birimleri inşa etme planlarını "etnik temizlik" olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da 4 bin yeni konut inşa etme projesi ve Mesafir Yatta bölgesine bağlı bazı Filistin köylerini yıkarak Filistinlileri zorla göç ettirme planları kınandı.

İSRAİL'E 'SORUMLULUĞU ÜSTELENİN' ÇAĞRISI

İsrail'in Batı Şeria üzerindeki bu planlarının "etnik temizlik ve savaş suçu" olduğu belirtilen açıklamada, Tel Aviv yönetiminin bu planlarının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Planların uluslararası güvenlik ve istikrara olumsuz yansımalarına karşı uyarıda bulunulan açıklamada, uluslararası topluma İsrail'in planlarına karşı sorumluluğunu üstlenme çağrısı yapıldı.

12 MAYIS'TA TOPLANACAK

İsrail Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Sivil İdare Yüksek Planlama Konseyi'nin yerleşim alt komitesinin, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinde yaklaşık 4 bin konut inşa etmeye yönelik 25 planı onaylamak için 12 Mayıs'ta toplanacağı belirtilmişti.

- NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu 2000'de "askeri alan" olduğu iddiasıyla Filistinli bedevilerin yaşadığı El-Halil kırsalındaki Mesafir Yatta bölgesinde bulunan 8 köyün tahliyesi için dava açmıştı.

İsrail, söz konusu bölgenin 1980'den bu yana kullanım dışı olduğu iddiasıyla bölge sakinlerinin yerlerinden edilmesini talep ederken, Filistinliler bu iddiaları yalanlıyor.

"Mesafir Yatta", Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Antlaşması çerçevesinde A, B ve C bölgelerine ayrılan Batı Şeria'nın "C" bölgesinde yer alıyor. İsrail, bu bölgede Filistinlilerin inşa faaliyetlerini engelliyor.

Etiketler : Arap Birliği İsrail Filistinliler Mesafir Yatta
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