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06 Aralık 2023 Çarşamba 16:16:00 - Güncelleme:06 Aralık 2023 Çarşamba 16:16:00

İşgalci İsrail'in zulmü boyut atladı: Gazzelilerin gidecek yeri kalmadı

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İşgalci İsrail karadan, havadan ve denizden yaptığı saldırılarla kuzeyde yaşayan yaklaşık 1,1 milyon Gazzeliyi göç etmeye zorladı. Şimdi de “güvenli” dediği Gazze'nin güneyini boşaltma emirleri yayınlıyor. BM, Gazze Şeridi'nde güvenli bir bölgenin kalmadığını, Gazze Şeridi'nin tamamının dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri haline geldiğini belirtti. Uluslararası kuruluşlar Filistinli sivillerin kaçacak yerlerinin tükendiği konusunda uyarıyor.

İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarla çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 16 bin 200 kişiyi öldürdü.

2007'den beri kara, hava ve deniz ablukası altındaki şehirde sivillerin yaşadığı evler, okullar ve hastaneler İsrail ordusu tarafından doğrudan hedef alındı. Öyle ki dünya ile iletişimi kesilen Gazze, dünyanın en büyük açık hava hapishanesinden dünyanın en büyük mezarlığına dönüştü.

Tel Aviv yönetimi, sivilleri, öncesinde hiçbir uyarı yapmadan hedef alıyor. Dünyadan kendisine gelen eleştirilere karşı ise "tahliye uyarıları" yaptığı şeklinde cevap veriyor.

İsrail önce Gazze'nin kuzeyini borbardımanlarla yaşanmaz hale getirdi. Sonrasında da Filistinlilerin, "güvenli" olduğunu iddia ettiği, güneye gitmelerini isteyen duyurular yaptı.

Ancak "güvenli" bölgeler, yola çıkanlar için büyük bir trajediye dönüştü. Gerek ana güzergah Selahaddin Caddesi gerekse de sahil yolundan güneye ulaşmak isteyen onlarca sivilin katledildiği görüntüler medyaya yansıdı.

ARTIK GİDECEK YER YOK

İsrail'in ağır bombardımanı Gazzelileri ilk önce kuzeyden Gazze'nin orta kesimine ardından Han Yunus'a ve şimdi de daha güneydeki Refah'a itiyor. Zira İsrail ordusu halihazırda karadan ve havadan Han Yunus'u ağır bir şekilde vuruy

Bu noktadan sonra Filistinlilerin hiçbir yere gitme seçeneği yok. Filistinliler için mümkün olabilecek tek seçenek Mısır'a geçmek ama mevcut durumda bu çok zor görünüyor.

Son iki gündür kapalı olan Refah Sınır Kapısı'ndan, gerekli evrakları olan kişiler bile Mısır tarafına geçemiyor.

Zaten oldukça küçük bir coğrafya parçasında 1,5 milyondan fazla insan sıkışmış durumda.

Sokaklar ve yollar hâlâ tahliye edilen insanlarla dolu. Soğuk havalarda geceyi sokaklarda geçirenler oldukça fazla.

Yerinden edilmiş Filistinliler için Gazze'nin güneyinde hayat, ekmek ve su kuyrukları ile çocukların karnını doyuracak bir lokmaya ulaşabilmek arasında zorlu bir yolculuk.

Gazze'nin güneyinde her gün bombardıman var.

YIĞILMIŞ BÜYÜK KALABALIKLAR VE KAYNAK YETERSİZLİĞİ

Gazze'nin güneyi ve orta kesimlerinde yerinden edilmiş Filistinliler, kuzeyde olduğu gibi güneyde de güne hava saldırıları, topçu atışları veya çatışma sesleriyle uyanmak zorunda.

Gazze'nin orta kesimlerindeki Bureyc, Meğazi ve Nuseyrat Mülteci Kampları, Deyr el-Belah ve güneydeki Han Yunus ile Refah'ta yerinden edilmiş Filistinliler, İsrail'in artan saldırıları sonrasında nereye gideceklerini bilmiyor.

Üstelik saldırılar sırasında, su ve gıda ihtiyaçları için de mücadele etmeleri gerekiyor.

TAHLİYE BÖLGELERİ KURULDU

İsrail ordusu Gazze'yi 600'den fazla bloğa bölen çevrimiçi bir harita yayınladı. Gazzeli sivillerden ikamet ettikleri bölgeye karşılık gelen bloğu belirlemeleri ve emredildiğinde tahliye etmeleri istendi.

Ancak tahliye talimatı veren bu broşürlerin çevrimiçi uyarılarla tutarsız olması bölge sakinlerinin kafasını karıştırdı.

Dahası, bombardımanlar nedeniyle telekomünikasyon altyapısının çökmesi çok sayıda Gazze sakininin haritaya erişim için güvenilir bir yol bulmasını engelliyor.

Gazze'de elektriğe ya da internete erişmek oldukça zor.

İSRAİL YENİ TAHLİYE EMRİ ÇIKARDI

İsrailli yetkililer, Beni Suhayla kavşağında ve kendilerine ayrılmış dört blokta (50, 51, 52 ve 219) bulunan barınaklara ve okullara sığınan yerinden edilmiş kişilere "derhal tahliye" konusunda uyarıda bulundu.

İsrail Savunma Bakanlığı'nın bir şubesi olan COGAT, bölge sakinlerine Kudüs Caddesi boyunca Han Yunus'un batısındaki ve Nasır Tıp Kompleksi bölgesindeki barınaklara gitmelerini söyledi.

ABLUKA ALTINDAKİ ŞEHİR: GAZZE

Dünyanın 'en büyük açık cezaevi' olarak nitelendirilen Gazze'nin kuzey ve doğusunda İsrail, güneyinde Mısır, doğusunda ise Akdeniz bulunuyor.

41 kilometre uzunluğunda, 10 kilometre genişliğindeki bu bölgede 2 milyondan fazla kişi yaşıyor. Gazze, uzun yıllardır İsrail'in hem ablukasına hem de saldırılarına direnmeye çalışıyor.

Filistin'de 2006'da yapılan seçimleri Hamas'ın kazanmasının ardından Tel Aviv yönetiminin gayrimeşru ablukası altında ezilen Gazze, son 17 yılda 5 büyük İsrail saldırısının hedefi oldu.

Etiketler : GAZZE FİLİSTİN İSRAİL İŞGAL PLAN SALDIRI
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