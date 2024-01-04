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04 Ocak 2024 Perşembe 20:27:00 - Güncelleme:04 Ocak 2024 Perşembe 20:27:00

İşgalci İsrail'den zorunlu göç uygulaması: Doğu Kudüs'teki Filistinliler Batı Şeria'ya sürülecek

Kaynak: AA

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İsrail Ordu Radyosu, Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Filistinliler ile İsrail vatandaşı Arapları, Batı Şeria'ya sürmeye hazırlandığı öne sürdü.

İşgalci İsrail'in, "terörü destekledikleri" gerekçesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Filistinliler ile İsrail vatandaşı Arapları, Filistin yönetiminin kontrolü altındaki bölgelere sürmeye hazırlandığı belirtildi.

İsrail Ordu Radyosu'nun haberinde, Tel Aviv yönetiminin, Şubat 2023'te çıkarılan vatandaşlık kanununda yapılan düzenlemenin ardından İsrail vatandaşı yüzlerce Arap ile Doğu Kudüs'te "daimi ikamet" statüsüne sahip Filistinlileri Batı Şeria'ya sürmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Haberde, Terörizme Karşı Ekonomik Savaş Otoritesi'nin, İsrail ordusu ve İç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) desteğiyle, Filistin yönetiminin "teröristlere" (serbest bırakılan Filistinli esirler) aktardığı paralarla ilgili bir istihbarat raporu hazırladığı aktarıldı.

Raporun, Şubat 2023'te çıkarılan ve Filistin yönetiminden mali destek alanların vatandaşlıktan çıkarılmasını öngören kanunun uygulanması için hazırlandığı dile getirildi.

Radyoya göre, Filistinlilerin bu paraları aldıklarının ispatlanması gerektiği için kanun şu ana kadar uygulanmadı ancak bu hafta hazırlanan raporla, kimin ne kadar para aldığı ayrıntılarıyla ortaya çıktı.

İlk etapta 18 kişinin sınır dışı edilmesinin beklendiği, bunun için kararın, İçişleri Bakanının imzası ile Adalet Bakanının onayından geçmesi gerektiği, sürülecek kişilerin ise kararı mahkemeye götürmek için yalnızca bir haftalarının bulunduğu kaydedildi.

İsrail Meclisi, 15 Şubat 2023'te, terör suçlamasıyla tutuklanan İsrail vatandaşı Filistinlilerin, eylemlerine destek olarak Filistin yönetiminden para almaları durumunda vatandaşlıklarının iptal edilmesine imkan tanıyan yasa tasarısını onaylamıştı.

Etiketler : Doğu Kudüs Batı Şeria israil
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