İşgalci İsrail'den kuşatıp bombaladığı hastaneye baskın

Gazze'de insani aranın sona ermesinin ardından İsrail, 7 Ekim'de başlattığı kanlı saldırılarına devam ediyor.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği hava saldırısında, 6'sı çocuk, 12 kişi hayatını kaybetti.

Konuya ilişkin haber, Filistin haber ajansı WAFA'da yer aldı.

Saldırıda, onlarca Filistinlinin yaralandığı da kaydedildi.

Refah kentine düzenlenen saldırıda, Harb ailesine ait, ez-Zuhur Mahallesi'ndeki evde yaşayan, 6'sı çocuk, 12 kişi yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden Filistinlilerin, kimliklerine ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail güçlerinin, Refah kentinin yanı sıra Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini bombaladığı bildirildi.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesi ile güneyindeki Han Yunus kentine yoğun top atışları gerçekleştirdi.

İSRAİL, GAZZE'DE KUŞATIP BOMBALADIĞI KEMAL ADVAN HASTANESİNE BASKIN DÜZENLEDİ

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, birkaç gündür kuşatıp bombaladığı Kemal Advan Hastanesine baskın düzenledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, Beyt Lahya'daki hastaneyi birkaç gündür kuşatıp bombalayan İsrail güçlerinin, bugün düzenledikleri baskının ardından, aralarında sağlık personelinin de olduğu erkekleri, hastanenin avlusunda topladığını belirtti.

Gruptakilerin alıkonulmasından ve onlara zarar verilmesinden endişe ettiklerini ifade eden Kudra, Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kızılhaç Komitesine çağrıda bulunarak, hastanedeki vatandaşların kurtarılmasını ve korunmasını istedi.

İsrail askerlerinin, hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarından, hastanenin güvenlik görevlisinin silahını teslim etmelerini istediğini aktaran Kudra, İsrail'in bu şekilde yeni bir yalan uydurmaya ve hastane baskınını meşrulaştırmaya çalıştığını kaydetti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 207 kişi artarak 18 bin 412'ye yükseldi.

16:30 Hamas: İsrail'in Batı Şeria'daki "yargısız infazları" uluslararası eylem gerektiren ciddi bir suç

15:55 İsrail güvenlik güçleri, işgal altındaki Gazze Şeridi'nde elleri kelepçeli ve yarı çıplak bir şekilde alıkoyarak peşinen topluca "terörist" olarak yansıttıkları Filistinlilerin yaklaşık "yüzde 10'u ile 15'inin Hamas ile ilişkili olduğunu" söyledi

14:58 Gazze'de İsrail'in baskın düzenlediği hastanede 3 çocuk oksijen yetersizliğinden öldü

14:57 İsrail, Gazze'de kara saldırılarına başladığından bu yana 20 askerini "hatayla" öldürdü

13:56 Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'deki bir askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

13:51 İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, birkaç gündür kuşatıp bombaladığı Kemal Advan Hastanesine baskın düzenledi.

13:36 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 51 Filistinliyi gözaltında aldı.

13:16 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail güçleri, birkaç gündür kuşatıp bombaladığı Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenledi

12:40 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentine gerçekleştirdiği saldırılarda 22 sivil hayatını kaybetti.

11:42 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD'nin İsrail konusundaki duruşu nedeniyle "ne kadar yalnız kaldığının" farkında olup olmadığını sorusuna ironik biçimde Gazze'deki durum konusunda "liderliklerini sürdürecekleri" şeklinde yanıt verdi.

11:01 Birleşmiş Milletler'in (BM) eski insan hakları raportörü Prof. Dr. John Dugard, "UCM Başsavcısı, İsrail'i ve liderlerini yargılamamakta kararlı görünüyor." dedi.

10:06 İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda 4 Filistinli öldürüldü.

09:43 İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda bir subayının öldüğünü duyurdu

09:42 Blinken, İsrail'in sivillerin zarar görmemesi için tüm tedbirleri alması gerektiğini söyledi

07:42 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın gerçekleştirdi. Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, İsrail güçlerine, baskında buldozerler eşlik etti. İsrail kuvvetleri, Cenin kentine çeşitli yönlerden baskın düzenlerken, çok sayıda yüksek binanın çatısına keskin nişancılar konuşlandırıldı.

06:46 İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği hava saldırısında, 6'sı çocuk, 12 kişi hayatını kaybetti.

05:20 Gazze Şeridi'nin kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı ile Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde, son bir haftadır Filistinli direniş güçleri ile İsrail ordusu arasında çatışmaların şiddetlendiği belirtildi.

04:10 ABD'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde, Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmesi, ABD'nin BM Daimi Temsilciliği önünde protesto edildi.

03:02 İsrail ordusu, envanterinde beyaz fosfor içeren duman bombaları bulunduğunu açıkladı.

02:33 Filistinli insan hakları kurumları, Gazze Şeridi'nde alıkonulan yüzlerce esirin, İsrail gözaltı merkezlerinde "zorla kaybedilmesine" son verilmesi çağrısında bulundu.

02:24 Gazze Şeridi'ndeki direniş grupları, İsrail askeri araçlarını ve ordu güçlerinin Gazze'nin çeşitli bölgelerindeki mevzilerini hedef aldıklarını duyurdu.

01:55 İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Filistin'deki son gelişmeler başta olmak üzere, çok taraflı ve bölgesel konuları görüştü.

00:47 İngiltere Kalkınma ve Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Andrew Mitchell, İngiliz hükümetinin, Batı Şeria'da şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere "seyahat yasağı" getirebileceğini bildirdi.

00:34 ABD'de Yahudi protestocular, Gazze'de ateşkes talebiyle kendilerini Beyaz Saray'ı çevreleyen çitlere zincirledi.

00:20 ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze'de onlarca Filistinliyi yarı çıplak ve elleri kelepçeli şekilde alıkoyduğu, sosyal medyada tepki toplayan görüntülerin "rahatsız edici" olduğunu belirtti.

00:00 İsrail'in, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması için yeniden müzakereye hazır olduğu öne sürüldü.