İşgalci İsrail'den Gazze'ye üçüncü hava saldırısı!
Kaynak: AA
Siyonist İsrail, Gazze'nin güneyinde Hamas'a ait bazı noktaların üçüncü kez vurdu.
İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin güneyinde Hamas'a ait tünelleri vurduğunu belirtti.
Adraee, söz konusu saldırının Gazze'den atılan 7 rokete karşılık gerçekleştirildiğini, bunlardan 6'sının füze savunma sistemi tarafından imha edildiğini kaydetti.
İsrail basınında ve sosyal medyada daha önce yer alan açıklamalarda ise Gazze'den atılan bir füzenin Sderot kentinde bir eve isabet ettiği kaydedilmişti.
İsrail bu saldırıyla birlikte, dün akşamdan bu yana Gazze'yi üçüncü defa vurmuş oldu. Daha önceki iki saldırıda, İzzettin el-Kassam Tugaylarına ait hedefler ile Gazze'nin kuzeyindeki Et-Tuvam bölgesinde Hamas'a ait bir nokta vurulmuştu.
- George Floyd'un ardından ABD'de bir skandal daha: Allah sana yardım etmeyecek
- İşgalci İsrail'den Gazze'ye üçüncü hava saldırısı!
- İsrail savaş uçakları Gazze'ye hava saldırısı düzenledi
- E3 ülkeleri, ABD'nin İran'a yaptırım girişimine karşı çıktı
- Macron ve Merkel'den 'Doğu Akdeniz' açıklaması
- ABD Senatosunda ikinci koronavirüs vakası yaşandı