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05 Aralık 2023 Salı 18:04:00 - Güncelleme:05 Aralık 2023 Salı 18:04:00

İşgalci İsrail'den Doğu Kudüs için kirli plan! "Aşağı Kanal" onaylandı

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılardan istifade ederek, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşim yeri inşası planladığı belirtildi.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Ir Amim'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının dün Doğu Kudüs'ün Sur beldesinde 1792 konutun inşası için "Aşağı Kanal" adındaki yerleşim yeri projesini onayladığı ifade edildi.

Bunun 2012'deki Givat Hamatos yasa dışı Yahudi yerleşim biriminden bu yana tamamı Doğu Kudüs toprakları üzerinde kurulu ilk yerleşim planı olacağı aktarılan açıklamada, İsrail'in Doğu Kudüs'te yeni yerleşim yeri inşası için Gazze'deki saldırılardan istifade ettiği vurgulandı.

Yeni yerleşim yerinin, Filistin'in Ummu Tuba Mahallesi bitişiğindeki 186 dönüm arazi üzerine 1792 konut inşasını içerdiği kaydedilen açıklamada, projenin hayata geçirilmesi halinde Kudüs'ün politik geleceğine tehlikeli yansımaları olacağına ve Doğu Kudüs'ün güney hattı boyunca İsrail yerleşim birimlerini genişleteceğine işaret edildi.

İsrail, 26 Şubat 2023'te Ürdün'ün Akabe kentinde, 19 Mart 2023'te de Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde Filistin, Ürdün, ABD ve Mısır'ın katılımıyla düzenlenen toplantılarda yerleşim faaliyetlerini bir süreliğine durdurmayı kabul etmişti.

İsrail'in verdiği sözlere rağmen, 2023'te yerleşim faaliyetleri son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'teki hakimiyeti ve burada inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.

Etiketler : işgalci İsrail yerleşim yeri Doğu Kudüs
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