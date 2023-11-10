10 Kasım 2023 Cuma 19:52:00 - Güncelleme:10 Kasım 2023 Cuma 19:52:00
İşgalci İsrail, yoğun bakım ünitesini vurdu
Kaynak: AA
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Filistin Kızılayı: İsrail güçleri Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine ateş açtı.
Filistin Kızılayı: İsrail güçleri Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine ateş açtı.
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