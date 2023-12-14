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İşgalci İsrail yaralıların tedavisini engelledi
14 Aralık 2023 Perşembe 12:49:00 - Güncelleme:14 Aralık 2023 Perşembe 12:49:00

İşgalci İsrail yaralıların tedavisini engelledi

Kaynak: AA

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Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenleyen İsrail askerlerinin, sağlık personeline yaralılarla ilgilenmesi için izin vermemesi nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde bulunan İsrail ordusunun 12 Aralık'ta baskın düzenlediği Kemal Advan Hastanesi'ndeki duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Kemal Advan Hastanesi'ne baskın yapan İsrail askerlerinin, sağlık personeline acil servisteki onlarca yaralıyı tedavi etmesine izin vermemesi nedeniyle 2 yaralı hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

İsrail güçlerinin, yaralıları hastanenin 2. katında toplamaya zorladığı bildirilen açıklamada, askerlerin yaralıları su, yiyecek ve elektrikten mahrum bıraktığı ve katlar arasında dolaşımına müsaade etmediği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in yoğun bakım ünitesindeki 12 çocuğa süt verilmesini engellediği belirtilirken, "Elektriğin kesilmesi ve yaşam destek ünitelerinin durdurulması nedeniyle çocukların hayatını kaybedebileceği" uyarısı yapıldı.

İsrail'in Hastane Müdürü Ahmed el-Kahlut ile sağlık personeli ve yaralılardan oluşan 70 kişiyi alıkoyduğu hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İşgal güçleri, hastanede bulunan 2 bin 500 yerinden edilmiş kişiyi barınaklara tahliye etti. Tehdit ve bombardıman altında hasta ve yaralılar her türlü tıbbi malzeme ve ilaçtan mahrum Şifa Tıp Kompleksi'ne gönderildi, bu onlar için idam anlamına geliyor."

Etiketler : israil gazze hastane
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