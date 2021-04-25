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25 Nisan 2021 Pazar 13:17:00 - Güncelleme:25 Nisan 2021 Pazar 13:17:00

İşgalci İsrail ramazan dinlemiyor: 6 Filistinli yaralandı

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İsrail polisi, Doğu Kudüs'te dün akşam teravih namazı sonrası Filistinliler'e plastik mermi ve ses bombası ile müdahale etti. Olaylarda 6 Filistinli yaralandı.

Ramazan ayının ilk günlerinden bu yana Filistinliler'e huzur vermeyen İsrail, şiddetin dozunu artıyor.

Dün akşam teravih namazını Doğu Kudüs'te bulunan Eski Şehir'in Şam Kapısı'nda kılan Filistinliler, İsrail polisinin yine sert müdahalesiyle karşılaştı.

Atlı birliklerle müdehale eden İsrail polisi, plastik mermi ve ses bombası da kullandı.

AA kameramanı yaralandı

Olaylar sırasında 6 Filistinli yaralandı. Olayları takip eden Anadolu Ajansı kameramanı Faiz Abu Rmeleh'in de, ayağına taş isabet etmesi nedeniyle hafif yaralandı. Rmeleh'in tedavisi bölgedeki sağlık ekiplerince yapıldı.

Etiketler : israil terör devleti filistin saldırı
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