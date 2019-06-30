İşgalci İsrail polisi Filistinli Bakanı gözaltına aldı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail polisi bu sabah Hedmi'nin evine düzenlediği baskınla bakanı gözaltına altı.

İsrail polisinin ayrıca evde arama yaptığı ve cep telefonlarına el koyduğu da kaydedildi.

Olaya ilişkin İsrail polisinden henüz bir açıklama gelmedi.

SEBEP ŞİLİ DEVLET BAŞKANININ MESCİD-İ AKSA ZİYARETİ Mİ

Resmi ziyaret kapsamında Filistin ve İsrail'e gelen Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ziyaretinde kendisine Filistinli yetkililerin eşlik etmesi İsrail'i rahatsız etti.

Pinera, beraberindeki heyetle dün Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa, Mescid-i Aksa'nın batı duvarı olan Burak Duvarı (Ağlama Duvarı) ile "Eski Şehir" bölgesini ziyaret etti.

İsrail Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, İsrailli ve Şilili yetkililerin ziyaret öncesi yaptığı planlamada, Pinera'nın Mescid-i Aksa'ya yapacağı gezide Filistinli yetkililerin kendisine eşlik etmemesi kararı alındığı dile getirilerek tepki gösterildi.

Ayrıca Şili'nin Tel Aviv Büyükelçisi İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Pinera'nın Harem-i Şerif ziyaretinde uzlaşılan "protokol kuralları" dışına çıkıldığı gerekçesiyle kınandı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

AA